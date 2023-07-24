Директор «Нашего Дела» – о состоянии Мурада: «Информация о его травме поступала до турнира»

Теги Наше Дело Мурад Легенда Бокс/MMA/UFC

Директор «Нашего Дела» рассказал о состоянии Мурада Легенды после боя с Фаридом Ядуллаевым.

«Информация о травме Мурада поступала к нам до турнира. Представители команды спортсмена сказали, что все в порядке, а также предоставили все необходимые медицинские справки для проведения поединка.

Сразу после боя Мурад находился под присмотром врачей, ему была оказана медицинская помощь, на данный момент он уже дома и чувствует себя нормально», – сказал спортивный директор «Нашего Дела» Армен Гулян.

Мурада Легенду госпитализировали с переломами скулы, носа и челюсти после боя на «Нашем деле» (Baza)

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