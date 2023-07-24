Мурада Легенду госпитализировали с переломами скулы, носа и челюсти после боя на «Нашем деле» (Baza)

Теги Наше Дело Мурад Легенда Бокс/MMA/UFC

Мурад Легенда попал в больницу с множественными переломами после боя на «Нашем деле».

Как сообщает Baza, врачи диагностировали Исрапилу Рамазанову [настоящее имя Мурада] переломы костей скулоорбитального комплекса, нижней челюсти, носа и левой стенки медиальной орбиты.

22 июля Мурад проиграл Фариду Ядуллаеву на «Нашем деле», а уже через день выписался из больницы.

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1 комментарий

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PornHub
кто этого лобзика беспонтового пиарит?
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