Мурада Легенду госпитализировали с переломами скулы, носа и челюсти после боя на «Нашем деле» (Baza)

Мурад Легенда попал в больницу с множественными переломами после боя на «Нашем деле».

Как сообщает Baza, врачи диагностировали [настоящее имя Мурада] переломы костей скулоорбитального комплекса, нижней челюсти, носа и левой стенки медиальной орбиты.

22 июля Мурад проиграл Фариду Ядуллаеву на « », а уже через день выписался из больницы.

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