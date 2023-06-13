Диас Кабдуов о победе Акимжана: «Если все четко пойдет, планируем перебраться в UFC»

Тренер «Tobet Top Team» Диасом Кабдуовым о победе Жасулана Акимжана в первом бою гран-при лиги «Наше Дело»:

«Выиграли первый бой в гран-при уверенно. На этот поединок у нас были планы «А» и «Б». Жасулан сделал все, как задумали. Есть нюансы, над которыми еще надо работать, а в целом по весосгонке, по восстановлению все прошло четко. Теперь будем готовиться к полуфиналу против Наби Ашурлаева. Он крепкий парень и сильный боец, хорошо с ним знакомы. Но это спорт, сейчас он наш соперник на пути к финалу. Настроены еще на два боя в лиге. А дальше, если все четко пройдет, по воле Аллаха, планируем перебраться в UFC».

Акимжан нокаутировал соперника уже в 1 раунде.

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