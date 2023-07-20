Российский боец смешанных боевых искусств Ислам Махачев встретиться на главном турнире года UFC с бразильским мастером БЖЖ Чарльзом Оливейра. Этой бой-реванш станет основной частью турнира UFC 294, который пройдет в Абу-Даби на острове Яс на “Этихад Арена” 21 октября 2023 года.

Физические данные спортсменов

Возраст: 30 лет

Рост:187 см

Вес: 70

Размах руки: 179 см

Возраст: 32 года

Рост: 178 см

Вес: 70

Размах руки: 188 см

Оба спортсмена одного примерно одного возраста, рост и вес у них одинаковый , а вот размах рук значительно отличается. Но не будем утверждать, что боец ближнего боя будет пользоваться этой антропометрией и нападать на оппонента издалека.

Послужной список Махачева

Ислам Махачев – российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC в лёгком весе.

Действующий чемпион UFC в лёгком весе.

Двукратный чемпион России по боевому самбо (2014, 2016),

Чемпион мира по боевому самбо (2016).

Занимает 3 строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории .

За такую такую длительную карьеру боец провел 25 поединков, из них 24 победы и лишь 1 поражение.

Ислам подписал контракт с UFC на 4 боя в 2014 году. Боец провел 4 боя довольно успешно , лишь один бой из четырех закончился поражением. После чего ни один его бой не заканчивался поражением или ничьей. Дебют в UFC был победным и с того момента он сумел забрать 12 побед.

Под эгидой UFC он стал:

Обладатель премии «Лучший бой вечера» (дважды) против Армана Царукяна и Александра Волкановски

Чемпион UFC в лёгком весе

Обладатель премии «Выступление вечера» против Чарльза Оливейры

Одна успешная защита титула против Александра Волкановски

Лучший сабмишн года (за досрочную победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой в бою за титул UFC в легком весе)

Шансы Махачева на победу

Именно геймплан и максимальное спокойствие — главные преимущества Ислама. Возможно, он будет единственным оппонентом, на которого не подействует психологический давление бразильца Оливейра.

Ислам уступает сопернику в скорости ударов, но на его стороне превосходство в физической силе и переводах в партер. Махачев прошёл через сильнейших борцов дивизиона. Он привык драться с оппонентами, которые не уступают ему в физической силе, и вряд ли джитсерские техники Чарли испугают его.

Шансы Ислама на победу предельно высоки, но никакой быстрой победы лаки-панчем или лёгкого вывода на удушающий не будет. Махачев должен быть готов к тому, что исход поединка могут решить судьи.

Послужной список Оливейры

Чарльз Оливейра да Си́лва – бразильский боец смешанных единоборств, представитель лёгкой и полулёгкой весовых категорий.

Свою профессиональную карьеру начал в 2008 году выступлением в региональных промоушенах и довольно успешно начал свою карьеру. В Ultimate Fighting Championship попал в 2010 году, где уже в августе одержал победу в первом же раунде над Дарреном Элкинсом.

Под эгидой UFC он стал:

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (1 раз).

Лишён титула чемпиона UFC из-за не сделанного веса.



Успешная защита титула UFC против Дастина Порье.

Наибольшее количество финишей в истории UFC .

Наибольшее количество побед сабмишенами в истории UFC.

Наибольшее количество бонусов в истории UFC.

Наибольшее количество бонусов за «Выступление вечера» в истории UFC.

Обладатель премии «Выступление вечера» (13 раз) против Энди Огл, Хацу Хиоки, Ника Ленца, Уилла Брукса, Клея Гвиды, Кристоса Гиагоса, Джима Миллера, Дэвида Теймура , Джареда Гордона , Кевина Ли, Майкл Чендлера, Дастина Порье и Бенеила Дариюша

Обладатель премии «Приём вечера» (Трижды) против Даррена Элкинса, Эфраина Эскудеро и Эрика Уайзли.

Обладатель премии «Бой вечера» (Трижды) против Ника Ленца (дважды) и Фрэнки Эдгара

Он явно уважает Ислама, но считает, что технически выше его на две головы, противопоставляя его борьбе своё джитсерское разнообразие. Но Чарли ещё не понимает, что перед ним один из умнейших бойцов ростера, запугать которого попросту невозможно.

Шансы Оливейры на победу

Оливейра недооценивает защитные действия и это будет огромным минусом для него. Он старается держать руку, но порой много пропускает попаданий и часто оправляется в нокдаун.

После каждого подобного удара он либо быстро встает на ноги, либо приглашает оппонента драться в партер. У него вошло в привычно, что недоумевающий соперник дает ему шанс восстановиться. И в этом скрыто главное отличие Ислама от остальных его соперников.

Махачев не даст Оливейре перевести дух и восстановиться. Он будет бросаться в партер, зажимать бразильца у сетки и реагировать на каждый его выпад и каждую просадку или ошибку. Ислам выглядит куда умнее Чарльза, в его арсенале намного больше вариантов развития событий боя, чем у его соперника. Оливейра зациклен на гиперпрессинге, что не сыграет ему на руку, а возможно даже подведет его в этом бое.

Махачев – Оливейра 2 реванш: прогноз на бой

Прошлые соперники Чарльза не признавали его достаточно высокий ударный уровень. А когда понимали эту силу уже не могли дать отпор и зачастую это приводило Оливейра к победе.

Вспомним хотя бы эти бои: Чендлер — безумные атаки, проблемная антропометрия и нервы, Порье — отсутствие сил и нервы, Гэтжи — пропущенный удар и нервы.

Ислам точно сможет сохранить самообладание, даже если бой будет уходить из под его контроля. Возможно, что он даже не постучит, если попадёт в безвыходную ловушку и позволит «усыпить себя».

Возможно мы увидим начало четвёртого и даже пятого раундов. Ислам сможет предельно рационально распределить силы на всю дистанцию и законтрит все агрессивные выпады бразильца. Оливейра не сможет перевести соперника в партер, где у него будет больше шансов, поэтому ему придется тратить много сил , чтобы переиграть Махачева.

Наш прогноз: победа Махачева сабмишеном.