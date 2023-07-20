Старые фанаты UFC отлично помнят, как необычный крашенный парень в очках с Ultimate Fighter, попал в ростер UFC и стал настоящим ужасом для бойцов легкого дивизиона на долгие годы. С того времени прошло 12 лет, и на данный момент «Эль Кукуй» находится на грани от увольнения, идя по страшной серии поражений. Турнир UFC 291, который состоится в Солт-Лейк-Сити 30 июля, имеет высокие шансы стать последним в карьере Тони Фергюсона, как и оппонент – Бобби Грин. Для кого же из них этот бой будет последним в карьере.

Тони уже давно покинул ТОП-15 легкого веса, где прошла его основная и самая примечательная часть карьеры, имеет невероятный список достижений в боях. Эль Кукуй выступает под эгидой UFC в легкой и полусредней весовой категории. Он бывший временный чемпион UFC в лёгком весе и победитель 13-го сезона TUF. Также “Баба Яга” бывший чемпион PureCombat в полусреднем весе.

Сильные стороны бойца

Главными достоинствами Тони все время были скорость, твердая челюсть и непредсказуемость движений и действий в октагоне. Его собственная “уникальная” подготовка, сочетание стилей, острые локти, сильные удары и универсальность позволяли ему долгое время быть на вершине, пока его не изучили соперники. К тому же его нескончаемое кардио вкупе с прессингом создавало в клетке хаотичную атмосферу, которую не могли прочитать соперники.

Слабые стороны бойца

С возрастом, все вышеперечисленное стало терять актуальность. Тони уже 39 лет и тяжелейшие бои и зарубы сделали его челюсть хрупкой. Самым запоминающимся разрушением челюсти Тони был фронт-кик Майкла Чендлера. Сейчас же за плечами Фергюсона уже 5 поражений подряд. Последняя его победа была над Дональдом Ковбоем Серроне.

Что сейчас с Тони

Фергюсону 39 лет, и это тот самый печальный случай, когда боец не сохранил свое здоровье, у него за плечами огромный опыт. Он проиграл все 5 своих последних боев – вышеупомянутых Чендлера и Гетти, Дариуша, Оливейру и, наконец, Нейта Диаса – вся эта великая пятерка просто разрушила карьеру Тони. У него остался набор навыков, а также тяжелый удар, но американец разучился его выполнять — мозг не посылает сигналы в мышцы так, как раньше. Поэтому наивно ожидать от Кукуи показательных знаков на стабильность.

Бобби Грин Еще один ветеран ММА, также обладает впечатляющим списком достижений. Его прошлое в борьбе (чемпион общегосударственного турнира по борьбе в 2003 и 2004 годах), ряд поясов из ММА-промоушенов (TFA, WFC и KOTC), а также рекорд по наибольшему количеству нанесенных ударов в дивизионе, с внушительным количеством бонусов – это все про Бобби. Кроме того, у него есть пурпурный пояс по БЖЖ, что делает из «Короля» опасного противника для таких же опытных бойцов.

Сильные стороны бойца

Особенности Грина – быстрая работа рук, точный и жесткий джеб, а также футворк, благодаря которому он остается на удобной рабочей дистанции. Бобби также неплохо борется, но увидеть сабмишен или эффективный граунд-энд-паунд от него – скорее исключение. Смена уровней атак, нестандартный стиль и постоянные провокации помогают ему контролировать темп боя и подводить противника под свои удары.

Слабые стороны бойца

Попытки сделать бои зрелищными, благодаря низко опущенным рукам, в последнее время приводили к тому, что «Король» пропускал больше ударов. Его челюсть становится все более уязвимой для попаданий, а тактика боя – односторонней, с акцентом на игру перед публикой

Форма Бобби Грина

Бобби также является ветераном UFC и в свои 36 лет все еще выступает на высочайшем уровне. Совсем недавно он дрался и проиграл Махачеву и Добера, а до этого побеждал таких топов как Эл Яквинта и Насрат Хакпараст. Сейчас дела Грина в организации идут не лучшим образом, но по сравнению с Тони все же чуть лучше, учитывая значительный лузстрик Фергюсона, который находится на грани увольнения или завершения карьеры.

Анализ и шансы на победу

Фактически нас ждем противостояние двух ударников, так как Грин не тот парень, который сможет победить Фергюсона на земле, да и вряд ли захочет. И «Эль Кукуй» быстро устает в партере, так что вряд ли эта встреча перейдет на канвас, а если это произойдет то только при условии, что один из планов на бой в стойке провалится. В плане навыков ММА Тони значительно более изобретательный и разносторонний, он гораздо чаще использует удары ногами, более умел в клинчах на ближней дистанции, и кажется что Грин сможет превзойти Тони только за счет своего футворка.

При прямом и открытом размене на руках гораздо лучше выглядит Грин, но в случае если Тони займет центр октагона и будет контролировать ритм боя у Бобби возникнут проблемы. Давление не только усложнит «Королю» подготовку и развитие атак, но и позволит Тони наносить дополнительный урон его любимыми локтями на сближениях и в клинче, а это уже дополнительные очки в его актив на раунд. Поэтому, лоукики, прессинг и комбинационная работа – это путь для Тони, но сложно полагаться что все 3 раунда он будет вести так бой, учитывая постоянные ошибки с его стороны, было бы опрометчиво.

Коэффициенты на бой Фергюсон – Грин

Бобби Грин – 1.31

Тони Фергюсон – 3.6

Прогноз боя Фергюсон – Грин

Сейчас Тони и Бобби являются бойцами разного уровня и для бывшего временного чемпиона такой бой прошел бы значительно проще. Сейчас же Фергюсон стал более медленным и слабым физическ, с откровенными проблемами в стойке и держаком, который раньше казался бесконечным. Все это значительно уменьшает веру в его успех в текущем бое. Но что всегда отличало Эль Кукуя от остальных так это его дух бойца и вера в победу. И трудно поверить, что Грин, который имеет всего три досрочных победы за последние десять лет, сможет удосрочить Тони.

Определить кто победит 30 июля на UFC 291 гораздо сложнее чем кажется, однако считаем что бой завершится решением судей в пользу Бобби Грина за счет большего тоннажа ударов и их количества.