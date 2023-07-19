В воскресенье 30 июля 2023 года на арене «Vivint Arena» в Солт-Лейк-Сити, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 291. В со-главном событии состоится поединок в полутяжелом весе между Алексом Перейрой и Яном Блаховичем.

Алекс Перейра — бразильский боец смешанного стиля, выступающий в средней весовой категории. С 2012 года он был кикбоксером, а в 2015 году провел свой первый бой в качестве ММА бойца. За это время на его счету 7 побед и 2 проигрыша. Спортсмен владел титулом UFC в среднем весе, а сейчас занимает 2 строчку официального рейтинга среди средневесов и 11 вне зависимости от веса. Свой предыдущий бой он провел 8 апреля этого года, его противником был Исраэль Адесанья. В этой схватке Алекс Перейра потерпел поражение нокаутом и лишился звания чемпиона UFC.

Ян Блахович — польский ММА боец (полутяжелый вес). Свой первый бой в качестве профессионала он провел в 2007 году, а на сегодняшний день в его активе 29 побед, 9 поражений и 1 ничья. Ранее Блахович являлся чемпионом в полутяжелом весе по версии UFC, а сейчас занимает 3 строчку рейтинга. Его крайняя схватка состоялась 10 декабря 2022 года против Магомеда Анкалаева. Бой завершился ничьей раздельным решением судей.

Во сколько смотреть бой Перейра – Блахович