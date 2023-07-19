В воскресенье 30 июля 2023 года состоится бой в легком весе между Тони Фергюсоном и Бобби Грином. Их поединок пройдет в рамках турнира UFC 291. Бойцовский вечер будет проведен на арене «Vivint Arena» в Солт-Лейк-Сити, США

Тони Фергюсон — американский боец смешанного стиля (легкий вес). Свою профессиональную карьеру ММА бойца он начал в 2008 году, за это время на его счету 25 побед и 8 проигрышей. Ранее спортсмен являлся временным чемпионом UFC в легком весе. Предыдущий бой был проведен 10 сентября прошлого года, его противником был Нейт Диаз. В этой схватке Тони Фергюсон потерпел поражение болевым приемом.

Бобби Грин — американский боец ММА, выступающий в легком весе. На протяжении 15 лет он выходит в октагон в качестве профессионального бойца. На сегодняшний день в активе спортсмена 29 побед, 14 поражений и 1 ничья, а один из его боев был признан несостоявшимся. Свой крайний бой он провел 22 апреля этого года против Джареда Гордона. Их поединок не был засчитан.

Где смотреть бой Фергюсон – Грин