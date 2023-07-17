Бой Махачев — Оливейра 2: когда, дата и место боя на UFC 294

Теги UFC Ислам Махачев Чарльз Оливейра Махачев - Оливейра UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Сага с вопросом о том, кто станет следующим соперником российского бойца Ислама Махачева в легком весе подошла к концу. В рамках турнира UFC 294 21 октября в Абу-Даби на Этихад Арене Ислама ждет матч-реванш против бразильца Чарльза Оливейры.

 

У всех в памяти прошлогодний поединок этих спортсменов, когда россиянин во втором раунде провел прием «треугольник» и заставил Оливейру сдаться. Для многих исход того боя был неожиданным, но Ислам превосходил своего оппонента по всем показателям. До встречи с Махачевым Чарльз собрал коллекцию из побед над всеми лидерами легкого веса: Тони Фергюсоном, Майклом Чендлером, Дастином Порье и Джастином Гейджи. Однако поражение о Ислама было безоговорочным, что поставило под сомнение быстрое проведение матча-реванша.

За это время российский боец сумел защитить титул в поединке против Александра Волкановски, который спустился в легкий вес. Бой состоялся в феврале, и решение судей было единогласным. В UFC долго думали, кто может стать очередным соперником. Время шло и пора было уже сделать выбор. И он оказался абсолютно логичным. Сторонники бразильца считают, что теперь он сможет лучше подготовится, зная сильные и слабые стороны Махачева. Сам Чарльз время даром тоже не терял, в июне состоялся его поединок против иранца Бенеила Дариуша. В итоге победа техническим нокаутом в первом раунде.

Прогнозы на второй бой Махачев — Оливейра делать еще рано, все-таки до него три месяца, но если итог получится тем же, то тогда у российского бойца вообще соперников в ближайшем будущем не останется. Преимущество над всеми в легком весе станет тотальным.

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