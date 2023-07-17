В рамках турнира UFC 294, который состоится в Абу-Даби 21 октября на стадионе Этихад Арена главным событием вечера станет титульный поединок Ислама Махачева против Чарльза Оливейры. В со-главном бою встретятся Хамзат Чимаев и Пауло Коста. Об этом официально сообщили представители промоушена.

Многие ждали боя российско-шведского бойца Хамзата Чимаева против бразильца Пауло Косты ничуть не меньше, чем очередного поединка Ислама Махачева, и на то были свои причины. Во-первых, последний свой бой в рамках промоушена Чимаев провел еще в сентябре 2022 года. Тот поединок против американца Кевина Холланда в рамках UFC 279 стал для него двенадцатым по счету в профессионалах ММА, и во всех он одержал победу. Казалось бы, скоро предстоят новые бои, в том числе титульный. Но затем что-то пошло не так. Говорили о конфликте с руководством UFC, стороны обвиняли друг друга. Ходили слухи о проблемах с американской визой для Хамзата. Некоторые предполагали, что у бойца допинговые проблемы.

Во-вторых, Чимаев и Коста изрядно потроллили друг друга в сетях, чем еще больше подогрели интерес к их бою. В-третьих, сам бразилец недавно удивил, снявшись с турнира UFC 291, который состоится в ночь с 29 на 30 июля. Там он должен был выйти в октагон против россиянина Икрама Алискерова. Получается, что бразилец провел свой последний на сегодняшний день бой еще раньше чем Чимаев, — в августе 2022 года, когда оказался сильнее американца Люка Рокхолда. У Пауло уже была возможность выиграть титул, но в 2020 году он техническим нокаутом проиграл Исраэлю Адесанье.

Предстоящий поединок Хамзата Чимаева и Пауло Косты обещает быть не менее интересным, чем главный бой вечера. Победа позволит каждому из них приблизится к титульному поединку. Да и потом, после длительного простоя каждому нужно вновь доказывать свою состоятельность.