Менеджер Александра Емельяненко – о бое с Максом Топором: «Я не воздух гоняю, я готов вбить топор в пенек»

Теги MMA Макс "Топор" Щербаков Бокс/MMA/UFC

Менеджер Александра Емельяненко готов провести бой против Макса Топора.

«Он мне говорит одно, а на камеру – другое. Я вообще не отказывался, я готов. Более того, я готов больше, чем в прошлый раз, когда тема подымалась. Закончилось тем, что нам предложили подраться в будке, и никто из промоушенов нам не предложил полноценный бой по ММА.

Биться в будке я отказался, потому что не для этого я готовился. Бой в будке – это шоу, а не бой. Мы хотели подраться на «Нашем деле», а дальнейших предложений так и не поступило.

Поэтому если этот бой организуют, я готов выступить, вообще не вопрос. Против Топора и не только. Я не воздух гоняю, я готов вбить топор в пенек», – сказал менеджер Александра Емельяненко Никита Бурчак.

20 июля Макс Топор проведет бой против Михаила Гогитидзе на турнире «Однажды в ринге» в Санкт-Петербурге.

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