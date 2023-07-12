Где смотреть бой Мурадов — Барбарена на UFC Fight Night 224 во сколько прямая трансляция 22 июля по Мск

Теги UFC UFC Fight Night Махмуд Мурадов Бокс/MMA/UFC

Вечером 22 июля 2023 года на стадионе «O2 Arena» в Лондоне, Великобритания пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 224. В одном из событий состоится поединок в среднем весе между Брайаном Барбареной и Махмудом Мурадовым.

 

Брайан Барбарена — американский боец смешанного стиля, выступающий в полусреднем весе. В течение 13 лет спортсмен выходит в октагон в качестве профессионального бойца ММА, а сейчас на его счету 18 побед и 10 проигрышей. Свой крайний бой он провел 18 марта этого года, его противником был Гуннар Нельсон. В этой схватке Брайан Барбарена потерпел поражение болевым приемом.

Махмуд Мурадов — узбекский боец смешанных единоборств (средний вес). В 2012 году он провел свой первый поединок в профессионалах, за это время в его активе 25 побед и 8 поражений. Его предыдущая схватка состоялась 22 октября 2022 года против Кайо Борральо. Этот бой Махмуд Мурадов проиграл единогласным решением судей.

Где смотреть бой Барбарена – Мурадов, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)
  • прелимы начнутся в 19:00 по мск
  • начало основного карда в 22:00 по мск

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