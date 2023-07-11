Вечером 22 июля на стадионе «O2 Arena» в Лондоне, Великобритания пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 224. В главном событии состоится схватка в тяжелом весе между Томом Аспиналлом и Марчином Тыбурой.

Кард UFC Fight Night 224:

Том Аспиналл vs Марчин Тыбура

Молли Маккэн vs Юлия Столяренко

Натаниэль Вуд vs Андре Фили

Пол Крейг vs Андре Муниз

Джай Герберт vs Фарес Зиам

Лерон Мёрфи vs Джош Кулибао

Дэйви Грант vs Даниэль Маркос

Дэнни Робертс vs Джонни Парсонс

Марк Диакеси vs Йоэль Альварез

Мик Паркин vs Джамал Поджс

Махмуд Мурадов vs Брайэн Барбарена

Кетлин Виера vs Пэнни Кианзад

Крис Данкан vs Янал Ашмоз

Шауна Бэннон vs Бруна Брасил

Джафэл Фильо vs Даниэль Барез

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