Кард UFC Fight Night 224 Аспиналл — Тыбура: кто дерется 22 июля, весь список бойцов

Теги UFC Марчин Тыбура UFC Fight Night Том Аспинэлл Бокс/MMA/UFC

Вечером 22 июля на стадионе «O2 Arena» в Лондоне, Великобритания пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 224. В главном событии состоится схватка в тяжелом весе между Томом Аспиналлом и Марчином Тыбурой.

 

Кард UFC Fight Night 224:

  • Том Аспиналл vs Марчин Тыбура
  • Молли Маккэн vs Юлия Столяренко
  • Натаниэль Вуд vs Андре Фили
  • Пол Крейг vs Андре Муниз
  • Джай Герберт vs Фарес Зиам
  • Лерон Мёрфи vs Джош Кулибао
  • Дэйви Грант vs Даниэль Маркос
  • Дэнни Робертс vs Джонни Парсонс
  • Марк Диакеси vs Йоэль Альварез
  • Мик Паркин vs Джамал Поджс
  • Махмуд Мурадов vs Брайэн Барбарена
  • Кетлин Виера vs Пэнни Кианзад
  • Крис Данкан vs Янал Ашмоз
  • Шауна Бэннон vs Бруна Брасил
  • Джафэл Фильо vs Даниэль Барез

Где смотреть UFC Fight Night 224, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)
  • прелимы начнутся в 19:00 по мск
  • начало основного карда в 22:00 по мск

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