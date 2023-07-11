Кард UFC Fight Night 224 Аспиналл — Тыбура: кто дерется 22 июля, весь список бойцов
Вечером 22 июля на стадионе «O2 Arena» в Лондоне, Великобритания пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 224. В главном событии состоится схватка в тяжелом весе между Томом Аспиналлом и Марчином Тыбурой.
Кард UFC Fight Night 224:
- Том Аспиналл vs Марчин Тыбура
- Молли Маккэн vs Юлия Столяренко
- Натаниэль Вуд vs Андре Фили
- Пол Крейг vs Андре Муниз
- Джай Герберт vs Фарес Зиам
- Лерон Мёрфи vs Джош Кулибао
- Дэйви Грант vs Даниэль Маркос
- Дэнни Робертс vs Джонни Парсонс
- Марк Диакеси vs Йоэль Альварез
- Мик Паркин vs Джамал Поджс
- Махмуд Мурадов vs Брайэн Барбарена
- Кетлин Виера vs Пэнни Кианзад
- Крис Данкан vs Янал Ашмоз
- Шауна Бэннон vs Бруна Брасил
- Джафэл Фильо vs Даниэль Барез
Где смотреть UFC Fight Night 224, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
- на телеканале Матч Боец!
- UFC Fight Pass (весь турнир)
- прелимы начнутся в 19:00 по мск
- начало основного карда в 22:00 по мск
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