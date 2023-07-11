В субботу 22 июля на стадионе «O2 Arena» в Лондоне, Великобритания пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 224. Бойцовский вечер возглавит поединок в тяжелом весе между Томом Аспиналлом и Марчином Тыбурой.

Том Аспиналл — английский боец смешанных единоборств (тяжелый вес). С 2014 года является профессиональным ММА бойцом, за это время на счету бойца 12 побед и 3 проигрыша. Сейчас спортсмен занимает 5 строчку официального рейтинга UFC. Свой предыдущий бой он провел 23 июля 2022 года против Кёртиса Блейдса. В этом поединке Том Аспиналл потерпел поражение техническим нокаутом.

Марчин Тыбура — польский боец без правил (тяжелый вес). В качестве профессионала он дерется с 2011 года, а сейчас в его активе 24 победы и 7 поражений. Ранее Тыбура являлся чемпионом M-1 в тяжелом весе, а сейчас находится на 10 строчке рейтинга UFC среди тяжеловесов. Крайняя схватка бойца состоялась 4 февраля этого года, его противником был благой Иванов. Этот бой Марчин Тыбура выиграл единогласным решением судей.

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