В воскресенье 16 июля 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборств UFC on ESPN 49. Бойцовский вечер будет проведен на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, штат Невада, США. В со-главном бою состоится схватка в среднем весе между Альбертом Дураевым и Чон Ён Паком.

Альберт Дураев — российский боец ММА (средний вес). С 2011 года спортсмен дерется в качестве профессионала, а на данный момент в его активе 16 побед и 4 проигрыша. Ранее Дураев являлся чемпионом ACB в полусреднем и среднем весе. Его крайний поединок состоялся 25 марта этого года против Чиди Нджокуани. Этот бой Альберт Дураев выиграл раздельным решением судей.

Чон Ён Пак — южнокорейский боец смешанных единоборств, выступающий в среднем весе. Уже 9 лет он является профессиональным бойцом ММА. Сейчас его рекорд 16 побед и 5 поражений. Свой предыдущий бой он провел 4 февраля этого года, его противником был Денис Тюлюлин. В этой схватке Чон Ён Пак одержал победу сабмишном в 1 раунде.

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