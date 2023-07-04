Где смотреть бой Дураев — Чон Ен Пак UFC on ESPN 49: во сколько прямая трансляция 16 июля по Мск

Теги UFC UFC on ESPN UFC Apex UFC Vegas Альберт Дураев Бокс/MMA/UFC

В воскресенье 16 июля 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборств UFC on ESPN 49. Бойцовский вечер будет проведен на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, штат Невада, США. В со-главном бою состоится схватка в среднем весе между Альбертом Дураевым и Чон Ён Паком.

 

Альберт Дураев — российский боец ММА (средний вес). С 2011 года спортсмен дерется в качестве профессионала, а на данный момент в его активе 16 побед и 4 проигрыша. Ранее Дураев являлся чемпионом ACB в полусреднем и среднем весе. Его крайний поединок состоялся 25 марта этого года против Чиди Нджокуани. Этот бой Альберт Дураев выиграл раздельным решением судей.

Чон Ён Пак — южнокорейский боец смешанных единоборств, выступающий в среднем весе. Уже 9 лет он является профессиональным бойцом ММА. Сейчас его рекорд 16 побед и 5 поражений. Свой предыдущий бой он провел 4 февраля этого года, его противником был Денис Тюлюлин. В этой схватке Чон Ён Пак одержал победу сабмишном в 1 раунде.

Где смотреть бой Дураев – Чон Ён Пак, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)
  • начало прелимов в 02:00 по мск
  • начало основного карда в 05:00 по мск

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