Дональд Серроне: «Не могу сказать, что хочу в UFC. У меня есть много штук, запрещенных USADA, которые позволяют чувствовать себя 21-летним»

Теги UFC MMA Дональд Серроне Бокс/MMA/UFC

Дональд Серроне рассказал, почему не стремится возвращаться в спорт.

«Не исключаю, что еще подерусь. Не могу сказать, что хочу обратно. У меня есть много штук, запрещенных USADA, которые позволяют чувствовать себя 21-летним. Понимаете, о чем я говорю?

Бойцы, когда закончите карьеру, попробуйте сходить на терапию тестостероном. Ваши жены сразу увидят разницу, а вы почувствуете себя 18-летними пареньками.

Серроне говорит, что это должна быть огромная фигура, чтобы соблазнить его выйти на пенсию и заставить его снова сражаться. В противном случае он счастлив там, где находится в жизни.

Я заработал большие деньги в UFC. Дана Уайт отлично относился ко мне. Мне это больше не нужно. Я не парюсь из-за денег, поэтому меня сложно будет затащить в октагон. Но не буду врать – мне не помешают $5 млн», – заявил экс-боец UFC Дональд Серроне.

Дональд Серроне закончил профессиональную карьеру в MMA в июле 2022 года.

Альдо, Сильва и Серроне официально введены в зал славы UFC

Дональд Серроне дал совет бойцам: «Драться, драться и еще раз драться. С кем угодно, не выбирать соперников»

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4 комментария

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sanek maloi
Реванш с Конором, вот на что намекает Ковбой, сейчас оба заправлены лютой химией, стаканчики для анализов расплавятся)))
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Рад за Серроне, что у него все хорошо в финансовом плане. И в интимном плане он тоже счастлив, как я понял)
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justburn
Ответ Владимир Виртуалкин
огромная фигура- это про трампа?😆
Это огромная цифра, сумма. Ну и переводчики в разделе ММА как всегда на уровне, ниже среднего
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