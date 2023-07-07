Робби Лоулер: «Я очень давно дерусь, но приходит время окончания этой деятельности»

Робби Лоулер высказался о предстоящем прощальном бое.

– Можете объяснить, что вас мотивирует в 41 год продолжать драться?

– Я очень давно этим занимаюсь и сейчас просто наслаждаюсь. Видимо, уже приходит время окончания этой деятельности, но мне нравится тренироваться, я люблю держать себя в форме. Это секрет моего долгожительства в этом спорте: я занимаюсь тем, что люблю.

– Ваш нынешний соперник, Нико Прайс, тренируется во Флориде. Виделись ли вы раньше?

– Нет, Нико был в нашем зале, приезжал на недельку-две один раз, но я с ними не тренировался.

– Прайс моложе вас на девять лет и провел в два раза меньше боев. Это его или ваше преимущество?

– Все сводится только к тому, как я буду готов. Если я буду в форме, если в день боя все будет как надо, то любого смогу побить, – сказал экс-чемпион UFC Робби Лоулер.

Бой между Лоулером и Прайсом пройдет в предварительном карде UFC 290 и станет прощальным для 41-летнего бойца.

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