В субботу 8 июля в Лас-Вегасе в рамках очередного турнира UFC 290 на T-Mobile Arena в главном бою вечера встретятся австралиец Александр Волкановски и мексиканец Яир Родригес. Волкановски будет в пятый раз защищать свой титул чемпиона в легком весе. По московскому времени поединок бойцов пройдет уже 9 июля, начало не ранее 06:30 часов. Бой в прямом эфире будет показан на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец».

возраст – 34 года

рост – 168 см

размах рук – 180 см

база – греко-римская борьба, кикбоксинг, бразильское джиу-джитсу

прозвище – The Great (Великий)

У Александра Волкановски огромная армия поклонников, в том числе далеко за пределами Австралии, тем более, что у него балканские и греческие корни. Но даже не это главное. Привлекают внимание его манера ведения боя, техника, мастерство и, конечно, победы. Волкановски боец универсальный. С детства занимался греко-римской борьбой, в 12-летнем возрасте выиграл первый турнир. После долгое время увлекался регби, что еще больше повысило его выносливость. В смешанные единоборства пришел довольно поздно, когда ему было 24 года. В 2012 году дебютировал на профессиональном уровне и поначалу выступал в малоизвестных австралийских промоушенах, причем начинал карьеру в полусредней весовой категории, но потом постепенно начал опускаться в более легкие веса. С рекордом в тринадцать побед при одном поражении он в 2016 году дебютирует в UFC против японца Юсукэ Касуя и побеждает во втором раунде техническим нокаутом. Дальше все шло как по накатанной. Александр побеждал одного соперника за другим и в 2019 году в бою против американца Макса Холлоуэя завоевал титул чемпиона UFC в полулегком весе. Затем четыре раза защитил его и решил сразиться с Исламом Махачевым за титул в легком весе, но неудачно. Судьи оказались на стороне россиянина. Теперь Волкановски возвращается в свой вес.

возраст – 30 лет

рост – 180 см

размах рук – 180 см

база – тхэквондо, бокс, дзюдо

прозвище – El Pantera (Пантера)

Родригес уже в пятилетнем возрасте начал заниматься тхэквондо и впоследствии стал обладателем черного пояса. Затем увлекся дзюдо и боксом, тем более в отношении бокса у него было с кого брать пример. Его брат Мисаэль стал призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В 19 лет Яир начинает выступать в смешанных единоборствах в промоушенах у себя на родине. В течение трех лет он провел шесть боев и одержал пять побед. В 2014 году заключает контракт с UFC и дебютирует в полулегком весе в поединке против Леонардо Моралеса. Побеждает и выигрывает второстепенный титул The Ultimate Fighter: Latin America. В течение последующих двух лет не знает поражений, затем проигрывает американцу Фрэнки Эдгару, но только потому что бой был остановлен врачом. Третье поражение в карьере Родригес потерпел в 2021 году в бою все с тем же американцем Максом Холлоуэем. Тем не менее в феврале 2023 года мексиканец получает право выйти на бой против Джоша Эмметта за звание временного чемпиона. На пятой минуте второго раунда Яир проводит треугольник и побеждает американца.

Прогноз и коэффициенты

Безусловно, Волкановски был крайне раздосадован поражением от Махачева. Он на пресс-конференции и после долго сетовал на то, что бой был равным, обвинял судей, соперника в неправильной сгонке веса, но все же если быть объективными Александр не показал всего лучшего, что у него есть, и сейчас жаждет реабилитироваться в поединке против Родригеса. Тем более, что мексиканец совершенно не ровня Исламу. Он хорошо работает в стойке, а вот в борьбе у него есть существенные пробелы. Волкановски, свою очередь, много раз доказывал, что в своей весовой категории ему нет равных в стойке. Можно предположить, что большую часть времени бойцы проведут на ногах. В то же время в борьбе Родригес вряд ли что-то сможет противопоставить австралийцу. Также можно ожидать, что поединок продлится все пять раундов, и Волкановски в очередной раз защитит свой титул. Так считают большинство экспертов и букмекеров. Winline предлагает на победу действующего чемпиона коэффициент 1,28, на победу претендента — 3,95.