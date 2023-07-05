Мама Маска – о тренировке сына с Сен-Пьером: «Надеюсь, это просто для развлечения»

Мама Илона Маска отреагировала на его тренировку с Жоржем Сен-Пьером.

«Нет! Надеюсь, это просто для развлечения», – написала Мэй Маск в социальных сетях.

Ранее Маск заявила, что не позволит сыну подраться с Марком Цукербергом.

Сен-Пьер потренировался с Маском: «Отличное занятие с тем, кем я восхищаюсь»

«К черту Цукерберга. Грязный коммунист». Бойцы UFC готовятся к бою миллардеров – и собираются в команды