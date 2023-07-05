Мама Маска – о тренировке сына с Сен-Пьером: «Надеюсь, это просто для развлечения»
Мама Илона Маска отреагировала на его тренировку с Жоржем Сен-Пьером.
«Нет! Надеюсь, это просто для развлечения», – написала Мэй Маск в социальных сетях.
Ранее Маск заявила, что не позволит сыну подраться с Марком Цукербергом.
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