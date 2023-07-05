Мама Маска – о тренировке сына с Сен-Пьером: «Надеюсь, это просто для развлечения»

Теги Жорж Сен-Пьер MMA Илон Маск Бокс/MMA/UFC

Мама Илона Маска отреагировала на его тренировку с Жоржем Сен-Пьером.

«Нет! Надеюсь, это просто для развлечения», – написала Мэй Маск в социальных сетях.

Ранее Маск заявила, что не позволит сыну подраться с Марком Цукербергом.

Сен-Пьер потренировался с Маском: «Отличное занятие с тем, кем я восхищаюсь»

«К черту Цукерберга. Грязный коммунист». Бойцы UFC готовятся к бою миллардеров – и собираются в команды

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Demon69
Илончик,не расстраивай мамочку.Играй на скрипке и играй в шахматы,все мамы хотят этого
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий