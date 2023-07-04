Дебютантка UFC Железнякова – о прозвище «Хабиб в юбке»: «Думаю, ему такие сравнения не понравятся»

Теги UFC легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Дебютантка UFC Железнякова – о прозвище «Хабиб в юбке»: «Думаю, ему такие сравнения не понравятся».

«Это очень смешно. Да-да, было такое интервью, где это даже вынесли в заголовок. Приятно, когда тебя сравнивают с легендой.

Хотя думаю, что самому Хабибу это, безусловно, бы не понравилось. Он в принципе не поддерживает женские бои, но мне было очень приятно такое сравнение», – сказала боец UFC Дарья Железнякова.

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1 комментарий

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Bdv68
Ещё дебютантка, а уже думает 😲🤬
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