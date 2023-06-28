Смотреть все бои UFC 290 Волкановски — Родригес, как и где посмотреть прямую трансляцию боев 9 июля

Теги UFC Яир Родригес Александр Волкановски UFC 290 Бокс/MMA/UFC

Ночью 9 июля 2023 года на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, штат Невада, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 290. В главном событии состоится схватка в полулегком весе между Александром Волкановски и Яиром Родригесом за титул чемпиона UFC. В со-главном событии в октагоне встретятся Брэндон Морено и Александр Пантожа. Бойцам предстоит сразиться за титул чемпиона в наилегчайшем весе.

 

Смотреть все бои UFC 290 в прямом эфире и повтор в записи можно:

  • трансляция будет доступна на UFC Fight Pass (полностью весь турнир)
  • на Матч ТВ (основной кард)
  • Матч Боец!
  • в букмекерской конторе Винлайн
  • по подписке Fight Pass
  • основной кард начнется в 05:00 по Мск
  • прелимы начнутся в 03:00 по Мск
  • ранние прелимы в 01:00 по Мск

 

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