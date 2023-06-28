В воскресенье 9 июля 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 290. Бойцовский вечер будет проведен на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, штат Невада, США. В титульном бою состоится схватка в полулегком весе между Александром Волкановски и Яиром Родригесом за титул чемпиона UFC.

Александр Волкановски — австралийский боец смешанных единоборств (полулегкий вес). С 2012 года является профессиональным бойцом ММА, а сейчас на его счету 25 побед и 2 поражения. На данный момент он является чемпионом UFC в полулегком весе, а также находится на 2 строчке рейтинга вне зависимости от веса. Свой предыдущий бой спортсмен провел 11 февраля этого года, его противником был Ислам Махачев. В этом поединке Александр Волкановски потерпел поражение единогласным решением судей.

Яир Родригес — мексиканский боец смешанных единоборств, выступающий в полулегком весе. Свою профессиональную карьеру бойца он начал 11 лет назад, за это время на его счету 15 побед и 3 поражения, а один из боев не был засчитан. Сейчас боец является временным чемпионом UFC в полулегкой весовой категории. Его крайняя схватка состоялась 11 февраля 2023 года против Джоша Эммета. Этот бой Яир Родригес выиграл болевым приемом.

Где смотреть бой Волкановски – Родригес