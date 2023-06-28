Онлайн трансляция UFC 290 Волкановски — Родригес, смотреть онлайн турнир 9 июля

Теги UFC Яир Родригес Александр Волкановски Брэндон Морено UFC 290 Алехандре Пантожа Бокс/MMA/UFC

Ночью 9 июля 2023 года на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, штат Невада, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 290. В главном событии состоится схватка в полулегком весе между Александром Волкановски и Яиром Родригесом за титул чемпиона UFC. В со-главном событии в октагоне встретятся Брэндон Морено и Александр Пантожа. Бойцы сразятся за титул чемпиона в наилегчайшем весе.

 

Как смотреть UFC 290

  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)
  • ранние прелимы начнутся в 01:00 по мск
  • прелимы в 03:00 по мск
  • начало основного карда в 05:00 по мск

Кард UFC 290:

  • Александр Волкановски vs Яир Родригес
  • Брэндон Морено vs Александр Пантожа
  • Роберт Уиттакер vs Дрикус Дю Плесси
  • Джэлин Тёрнер vs Дэн Хукер
  • Бо Никал vs Трейшон Гор
  • Робби Лоулер vs Нико Прайс
  • Джек Делла Маддалена vs Джосиа Харрел
  • Язмин Ауреги vs Денисе Гомес
  • Джим Крут vs Алонзо Менфилд
  • Татсуро Таира vs Эдгар Чайрез
  • Витор Петрино vs Марчин Прахнио
  • Камерон Саайман vs Терренс Митчелл
  • Шеннон Росс vs Хесус Агилар
  • Камуэло Кёрк vs Эстебан Рибович

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