Ночью 9 июля 2023 года на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, штат Невада, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 290. В главном событии состоится схватка в полулегком весе между Александром Волкановски и Яиром Родригесом за титул чемпиона UFC. В со-главном событии в октагоне встретятся Брэндон Морено и Александр Пантожа. Бойцы сразятся за титул чемпиона в наилегчайшем весе.

Как смотреть UFC 290

трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)

на телеканале Матч Боец!

UFC Fight Pass (весь турнир)

ранние прелимы начнутся в 01:00 по мск

прелимы в 03:00 по мск

начало основного карда в 05:00 по мск

Кард UFC 290: