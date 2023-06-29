Валуев – о хейте за работу в «Спокойной ночи, малыши»: «Дети реагировали позитивно, а от родителей были гадости»

Теги Николай Валуев бокс Бокс/MMA/UFC

Николай Валуев рассказал о хейте за работу в «Спокойной ночи, малыши».

«Дети отреагировали крайне позитивно. Мягко говоря, я человек с негламурной внешностью. Иногда меня ассоциируют со Шреком, он очень юморной и добрый.

Действительно есть пересекающиеся вещи. В силу того что дети уже посмотрели несколько серий «Шрека», они так и воспринимали – им было весело.

От родителей были гадости. Не знаете разве, что соцсети – такая помойка, где пишут все, кому не лень?

Я детям объясняю: заводя страницу в любых социальных сетях, будь готов, что твой вскочивший прыщ увидит не только семья, класс и двор, но и весь город, который будет это обсуждать.

Готов к этому – будьте добры. Ну и мы публичные люди, депутатская деятельность», – сказал бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев.

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3 комментария

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Роман Ижевский
Зачем детей то пугать на ночь
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Ron_Jeremy
Помню пытались в то время представить размеры кукловода для Валуева)
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Андрей Зборовский
Да я бы обосрался, если бы вместо тети Тани в 83, эта обезьяна в студии сидела.
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