Валуев – о работе в «Спокойной ночи, малыши»: «Все считали, что так я боролся за голоса избирателей»

Теги Николай Валуев бокс Бокс/MMA/UFC

Николай Валуев заявил, что бесплатно работал в программе «Спокойной ночи, малыши».

«По сути этого «кто» нет. Программа вышла с предложением – кому в голову пришла эта мысль, мне неизвестно.

Помню, что на момент легкого ребрендинга «Спокойной ночи, малыши» добавили утреннюю программу с участием известных персонажей и выпустили два трека, один из которых исполнял Шнур.

Узнал об этом во время презентации на «России». Это был 2016 год – совпало с выборами в Государственную думу. Все считали, что таким образом я боролся за голоса избирателей.

Но это странно, потому что работа над программой началась, когда повлиять на эти голоса было невозможно.

Недолго думал [над предложением стать ведущим], потому что это определенная авантюра. Мне было интересно. Я сразу сказал: «Эта творческая деятельность не будет оплачиваться.

Буду ведущим столько времени, сколько смогу и когда смогу». То есть они не имеют права меня куда-то в определенное время и место звать. Будет получаться – буду приходить. Не будет – ну простите», – сказал бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев.

«Меня сравнивают со Шреком – он очень юморной и добрый». Интервью с Дядей Колей из «Спокойной ночи, малыши»

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5 комментариев

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Ебздрогыч
После такого хрен заснешь!
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Егор Павлов
Бедные дети. Я сыну иногда включаю на ночь, там весь сброд ведущие - Безруков, Пореченков. Слава богу выпуск с Валуевым не попадался.
+2
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Melnikov1968
Валуев хорошо комментирует бокс, много раз слушал его репортажи, реально интересно,профессионально. Но зачем ГД? Не его ниша.
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Фут.Боль
Валуев натянул сову.
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Гамарджоба Генацвале
Электорат Валуева.
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