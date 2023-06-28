Боец ACA Вахаев – об акции с сожжением Корана в Швеции: «Для нас, мусульман, религия – это святое. Просто нечеловеческий поступок»
Боец MMA Вахаев шокирован разрешением шведской полиции провести акцию с сожжением Корана.
«Зачем жечь Коран и задевать чувства миллионов мусульман? Этим поступком они опустились ниже плинтуса. В корне не согласен с подобной акцией. Для нас, мусульман, религия – это все, это святое. Просто нечеловеческий поступок. Категорически против такой акции», – заявил экс-чемпион АCA в тяжелом весе Алихан Вахаев.
Напомним, что полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день праздника Курбан-байрам.
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