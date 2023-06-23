Эдуард Вартанян про 10 000$, которые он отдал Резникову: «У меня гонорар хороший, мне чужого не нужно»

Теги MMA Эдуард Вартанян ACA Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Эдуард Вартанян объяснил, почему решил отдать свой бонус Артёму Резникову после финала Гран-при ACA. Напомним, в финале Вартанян победил Резникова техническим нокаутом в третьем раунде:

«Экспромтом больше. Об этом перед боем не думал. У меня и гонорар хороший за победу. Мне чужого не нужно. Это и бонус, который не является результатом моей работы. Это результат желания Майрбека Хасиева. К моим навыкам это отношения не имеет. Мне дали бонусы за «Бой вечера», за «Выступление вечера». Я не видел в этом необходимости. А Артём был мотивированный, он хочет купить квартиру родителям. Я подумал: почему нет?».

До турнира Президент АСА Хасиев обещал бонус Вартаняну, если тот сможет избежать приема «Север-Юг» в исполнении Резникова.

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