Артем Резников: «Надежный способ добиться успеха — это всегда пробовать еще раз»

Артем Резников выступил с заявлением после поражения от Эдуарда Вартаняна.

«Наша самая большая слабость заключается в том, что мы сдаемся. Самый надежный способ добиться успеха — это всегда пробовать еще раз», — написал Резников в социальных сетях.

Напомним, Вартанян победил Резникова техническим нокаутом в третьем раунде Гран-при ACA.

«Остался один день и мы встретимся один на один с бургером». Чемпион NAIZA Казбек Сагын о весогонке, титульном бое с Жубанышем и вызове на Лигу чемпионов

Первый одновременный чемпион двух лиг ММА – Даурен Ермеков. Переборол Шамилова, подарил свой пояс одноклубнику и вызвал Шлеменко на бой

💥 Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в июне-2023: Жумагулов в UFC, Резников в Гран-при ACA и турнир Naiza+Ural FC