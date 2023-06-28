Артем Резников: «Реванша с Вартаняном, скорее всего, не будет»

Теги MMA Эдуард Вартанян ACA Артем Резников Бокс/MMA/UFC

Боец ACA Артем Резников признался, что не планирует брать реванш у Эдуарда Вартаняна.

«Реванша, скорее всего, не будет. Я не стремлюсь к этому, у меня были поражения и до Эдика.

Я ни одно поражение не реваншировал. Отношусь к этому, как к спорту, а не как к чему-то личному. Я хочу получить пояс АСА, и если им будет владеть Эдик, то буду думать о реванше с ним», – заявил боец MMA Артем Резников.

Напомним, что Вартанян победил Резникова техническим нокаутом в третьем раунде финала Гран-при ACA.

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1 комментарий

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Andrew_v
Правильно, потому что шансов нет против Эдика
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