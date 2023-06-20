Очередной турнир российской лидли кулачных боев Top Dog FC состоится 23 июня. В его рамках состоится десять поединков, в том числе главный бой вечера, в котором встретятся Наим «Самурай» Давудов и Серж «Bavarian Sniper» Михель. Турнир состоится в Москве на площадке Vegas City Hall, начало в 20:00 по московскому времени. Трансляцию можно будет увидеть на телеканале UDAR.

Букмекерская контора Olimpbet предлагает следующие коэффициенты на победу в главном бою вечера:

Наим «Самурай» Давудов — 1,20

Серж «Bavarian Sniper» Михель — 4,60

Коэффициенты на победу в остальных боях распределились следующим образом: