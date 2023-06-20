Top Dog FC 21 Наим Давудов — Серж Михель, коэффициенты букмекеров

Теги Top Dog FC Кулачные бои Прогнозы на бои Top Dog 21 Бокс/MMA/UFC

Очередной турнир российской лидли кулачных боев Top Dog FC состоится 23 июня. В его рамках состоится десять поединков, в том числе главный бой вечера, в котором встретятся Наим «Самурай» Давудов и Серж «Bavarian Sniper» Михель. Турнир состоится в Москве на площадке Vegas City Hall, начало в 20:00 по московскому времени. Трансляцию можно будет увидеть на телеканале UDAR.

Букмекерская контора Olimpbet предлагает следующие коэффициенты на победу в главном бою вечера:

  • Наим «Самурай» Давудов — 1,20
  • Серж «Bavarian Sniper» Михель — 4,60

Коэффициенты на победу в остальных боях распределились следующим образом:

  • Владимир «Джанго» Чеботарев (2,60) — Иса «Тандовский» Исаев (1,50)
  • Игорь «Имеля» Ионов (1,60) — Суламбек «Алый Зверь» Шахгириев (2,35)
  • Денис «Ураган» Дула (2,05) — Наби «Ганнибал» Гаджиев (1,75)
  • Валерий «Валера» Заботин (1,50) — Александр «Питбуль» Татарский (2,60)
  • Зайнал «Психо» Гасанов (1,90) — Сурхай «Цезарь» Мансуров (1,90)
  • Александр «Малыш» Михаськов (1,50) — Владимир «Мономах» Бурмак (2,60)
  • Давид «Пулемет» Оганесян (1,90) — Хусравбек Зоидов (1,90)
  • Николай «Учитель» Шевяков (1,50) — Егор «Фрол» Фрольцов (2,60)
  • Никита Никитин (1,40) — Эльвин «Псих» Гарифуллин (3,00)
  • Иван «Русский Богатырь» Матвеев (1,30) — Даниял «Баллас» Акаев (3,50)

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