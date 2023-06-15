Кард RCC Hard 2 Фомич — Асылжан 30 июня — где смотреть трансляцию, кто дерется, список участников турнира, во сколько начало

Теги RCC Кулачные бои Олег Фомичев Бокс/MMA/UFC

30  июня пройдет второй номерной турнир лиги RCC Hard 2 по кулачным боям с множеством громких боев. Главным событием станет громкий бой между идущим на серьезной серию побед Олегом “Фомич” Фомичевым и Асылжаном Бакытжанулы.

 

Кард турнира RCC Hard 2

  • Юрий «Кононг» Бухаров – Даниил Рябов
  • Артем Зиновьев – Вячеслав Мещеркин
  • Андрей Саратов – Илья Симонов
  • Вадим Нуриев – Марк Цитцер
  • Артем Щупов – Дмитрий Берестовский
  • Нуради Алиев – Михаил Ветрила
  • Дмитрий Сабиров – Александр Деревянко
  • Владимир Маркелов – Магомед Магомедов
  • Андрей Харламов – Фана Федоров
  • Никита Солонин – Семен «Диаз» Лебедев
  • Сайфулах Хамбахадов – Руслан Тедеев
  • Валерий Мясников – Герман Скобенко
  • Олег «Фомич» Фомичев – Асылжан Бакытжанулы

Как смотреть онлайн турнир RCC Hard 2 30 июня

  • Турнир пройдет в Екатеринбурге | Академия единоборств РМК
  • Начало турнира в 18:00 мск
  • Прямая трансляция пройдет эксклюзивно на телеканале UDAR 

 

 

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