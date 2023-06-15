30 июня пройдет второй номерной турнир лиги RCC Hard 2 по кулачным боям с множеством громких боев. Главным событием станет громкий бой между идущим на серьезной серию побед Олегом “Фомич” Фомичевым и Асылжаном Бакытжанулы.

Кард турнира RCC Hard 2

Юрий «Кононг» Бухаров – Даниил Рябов

Артем Зиновьев – Вячеслав Мещеркин

Андрей Саратов – Илья Симонов

Вадим Нуриев – Марк Цитцер

Артем Щупов – Дмитрий Берестовский

Нуради Алиев – Михаил Ветрила

Дмитрий Сабиров – Александр Деревянко

Владимир Маркелов – Магомед Магомедов

Андрей Харламов – Фана Федоров

Никита Солонин – Семен «Диаз» Лебедев

Сайфулах Хамбахадов – Руслан Тедеев

Валерий Мясников – Герман Скобенко

Олег «Фомич» Фомичев – Асылжан Бакытжанулы

Как смотреть онлайн турнир RCC Hard 2 30 июня