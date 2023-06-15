Кард RCC Hard 2 Фомич — Асылжан 30 июня — где смотреть трансляцию, кто дерется, список участников турнира, во сколько начало
30 июня пройдет второй номерной турнир лиги RCC Hard 2 по кулачным боям с множеством громких боев. Главным событием станет громкий бой между идущим на серьезной серию побед Олегом “Фомич” Фомичевым и Асылжаном Бакытжанулы.
Кард турнира RCC Hard 2
- Юрий «Кононг» Бухаров – Даниил Рябов
- Артем Зиновьев – Вячеслав Мещеркин
- Андрей Саратов – Илья Симонов
- Вадим Нуриев – Марк Цитцер
- Артем Щупов – Дмитрий Берестовский
- Нуради Алиев – Михаил Ветрила
- Дмитрий Сабиров – Александр Деревянко
- Владимир Маркелов – Магомед Магомедов
- Андрей Харламов – Фана Федоров
- Никита Солонин – Семен «Диаз» Лебедев
- Сайфулах Хамбахадов – Руслан Тедеев
- Валерий Мясников – Герман Скобенко
- Олег «Фомич» Фомичев – Асылжан Бакытжанулы
Как смотреть онлайн турнир RCC Hard 2 30 июня
- Турнир пройдет в Екатеринбурге | Академия единоборств РМК
- Начало турнира в 18:00 мск
- Прямая трансляция пройдет эксклюзивно на телеканале UDAR
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