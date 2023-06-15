21 июня пройдет турнир Hardcore FC по кулачным боям с множеством громких боев. Часть из них БК Олимпбет эксклюзивно проведет в прямом эфире бесплатно для своих пользователей. Главным событием станет долгожданный бой Мохамеда Калмыкова и Хамзата Куриева.

Кард турнира

Иван «Огнеборец» Смирнов — Тимур «Витязь» Слащинин

Ислам «Профессор» Думанов — Мустафа «Беспощадный» Шарифов

Ислам «Джанго» Жангоразов — Виталий «Байкал» Ананин

Муршид «Неадекватный» Рашидов — Антон «Десантник» Куличков

Денис Аксенов — Керим «Ламанборз» Шамсатов

Мигран «Вспышка» Барбарян — Рамиз «Балу» Балабеков

Хамзат «Маэстро» Куриев — Мухамед «Киборг» Калмыков

Рафаиль «Метис» Аббасов — Абдулкадыр «Аварец» Гаджиев

Тимур «Боксер» Аморян — Айдар «Буре» Гайнулин

Денис Соловьев — Вячеслав «Professor» Лысенко

Где и как смотреть смотреть онлайн турнир Hardcore FC 21 июня