Кард Hardcore FC Киборг — Маэстро 21 июня — где смотреть трансляцию, кто дерется, список участников турнира, во сколько начало
21 июня пройдет турнир Hardcore FC по кулачным боям с множеством громких боев. Часть из них БК Олимпбет эксклюзивно проведет в прямом эфире бесплатно для своих пользователей. Главным событием станет долгожданный бой Мохамеда Калмыкова и Хамзата Куриева.
Кард турнира
- Иван «Огнеборец» Смирнов — Тимур «Витязь» Слащинин
- Ислам «Профессор» Думанов — Мустафа «Беспощадный» Шарифов
- Ислам «Джанго» Жангоразов — Виталий «Байкал» Ананин
- Муршид «Неадекватный» Рашидов — Антон «Десантник» Куличков
- Денис Аксенов — Керим «Ламанборз» Шамсатов
- Мигран «Вспышка» Барбарян — Рамиз «Балу» Балабеков
- Хамзат «Маэстро» Куриев — Мухамед «Киборг» Калмыков
- Рафаиль «Метис» Аббасов — Абдулкадыр «Аварец» Гаджиев
- Тимур «Боксер» Аморян — Айдар «Буре» Гайнулин
- Денис Соловьев — Вячеслав «Professor» Лысенко
Где и как смотреть смотреть онлайн турнир Hardcore FC 21 июня
- Часть боев 21 июня эксклюзивно покажут в прямом эфире VK Видео и Олимпбет
- Начало трансляции 17:00 по московскому времени в ВК и Олимпбет
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