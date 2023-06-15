Кард Hardcore FC Киборг — Маэстро 21 июня — где смотреть трансляцию, кто дерется, список участников турнира, во сколько начало

Теги Кулачные бои Hardcore FC Поп ММА Мухамед Калмыков Тимур Слащинин Мустафа Шарифов Бокс/MMA/UFC

21 июня пройдет турнир Hardcore FC по кулачным боям с множеством громких боев. Часть из них БК Олимпбет эксклюзивно проведет в прямом эфире бесплатно для своих пользователей. Главным событием станет долгожданный бой Мохамеда Калмыкова и Хамзата Куриева.

 

Кард турнира

  • Иван «Огнеборец» Смирнов — Тимур «Витязь» Слащинин
  • Ислам «Профессор» Думанов — Мустафа «Беспощадный» Шарифов
  • Ислам «Джанго» Жангоразов — Виталий «Байкал» Ананин
  • Муршид «Неадекватный» Рашидов — Антон «Десантник» Куличков
  • Денис Аксенов — Керим «Ламанборз» Шамсатов
  • Мигран «Вспышка» Барбарян — Рамиз «Балу» Балабеков
  • Хамзат «Маэстро» Куриев — Мухамед «Киборг» Калмыков
  • Рафаиль «Метис» Аббасов — Абдулкадыр «Аварец» Гаджиев
  • Тимур «Боксер» Аморян — Айдар «Буре» Гайнулин
  • Денис Соловьев — Вячеслав «Professor» Лысенко

Где и как смотреть смотреть онлайн турнир Hardcore FC 21 июня

  • Часть боев 21 июня эксклюзивно покажут в прямом эфире VK Видео и Олимпбет
  • Начало трансляции 17:00 по московскому времени в ВК и Олимпбет

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