Прогноз на бой Арман Царукян — Жоаким Силва на UFC on ESPN 47: прогноз и коэффициенты на бой 18 июня

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В рамках очередного турнира UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе 17 июня состоится поединок в легкой весовой категории, в котором встретятся боец из Армении Арман Царукян и бразилец Жоаким Силва. Бой станет со-главным событием вечера и пройдет на арене UFC APEX. Ориентировочное начало по московскому времени 18 июня не ранее 04:00 часов. 

Арман Царукян (Армения)

  • возраст – 26 лет 
  • рост – 170 см
  • размах рук – 183 см
  • рейтинг в UFC – 8
  • прозвище – нет

В юности у Армана был выбор, заниматься борьбой или хоккеем, но единоборства взяли верх, тем более его не пригласили в основной состав команды «Амур». Вдобавок он увлекся грэпплингом. В 19 лет Царукян начал свою профессиональную карьеру в рамках небольшого промоушена MFP на Дальнем Востоке. Затем принимал участие в боях еще нескольких организаций. В 2018 году рекорд Армана составлял тринадцать побед при одном поражении. В этом же году боец заключает контракт с UFC и в первом поединке выходит против Ислама Махачева. Бой проходил в Санкт-Петербурге, Арман уступил единогласным решением судей, но бонус — бой вечера. В период с июля 2019 по февраль 2022 года у Царукяна пять побед подряд. Он продолжил двигаться к титульнику, но в июне 2022 года единогласным решением судей уступил поляку Матеушу Гамроту, объявление поединка боем вечера вновь слабое утешение. В последнем на сегодняшний день бою Арман в декабре 2022 года единогласным решением судей выиграл у сильного казахстанского бойца Дамира Исмагулова.

Жоаким Силва (Бразилия)

  • возраст – 34 лет 
  • рост – 175 см
  • размах рук – 175 см
  • рейтинг в UFC – нет
  • прозвище – Netto BJJ

Силва менее искушенный боец, нежели Царукян, хотя он опытнее и старше. В базе у него тайский бокс и бразильское джиу-джитсу, что следует, в том числе, из его прозвища. Начал карьеру в 2010 году и до 2014 года дрался исключительно у себя на родине. Когда его рекорд составил семь боев без поражений, с ним заключили контракт представители UFC. Однако здесь с 2015 года он провел всего восемь поединков и выиграл только в пяти из них. В рейтинге UFC он никак не представлен, и понятно, что никогда даже близко не подбирался к титульному бою. Длительные простои сказываются и на качестве его боев. В последнем на сегодняшний день поединке он в октябре 2022 года выиграл техническим нокаутом у малоизвестного канадца Джесси Ронсона. Впрочем, поединок этот был признан боем вечера.

Прогноз и коэффициенты

Арман Царукян один из самых прогрессирующих бойцов промоушена. Он моложе своего оппонента, уступает в росте, но выигрывает за счет размаха рук. Сейчас его козыри это не только грэпплинг, у него гораздо качественнее стала ударная техника. В семи своих боях он побеждал за счет нокаутов и в пяти за счет удушения, семь поединков он завершил досрочно в первом раунде, чего стоит только хай-кик в бою против Филипе Оливьери. В партере он один из лучших в этой весовой категории и рассматривается в этом качестве на равных с Исламом Махачевым и Матеушем Гамротом. Да, он проиграл поляку, но многие после того поединка сетовали на низкий уровень судейства.

Что может ему противопоставить бразилец? Немного. Силва типичный середняк промоушена, любит и умеет драться в стойке, многие свои поединки завершил досрочно благодаря своим навыкам тайского бокса, но и соперники его были далеко не из категории топ. Жоаким старше Армана, у него хуже выносливость, уступает он и в скорости. Арман постарается быстро перевести бразильца в партер. Если это не получится сделать, то благодаря большему размаху рук и силе удара может нокаутировать оппонента. Аргументов у Силвы против Царукяна практически нет, да и согласился Арман на этот бой просто чтобы не простаивать. Букмекеры не сомневаются в победе армянина. Winline предлагает на его успех коэффициент 1,11, на победу Силвы коэффициент 8,00. Комментарии излишни.

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