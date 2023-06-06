В ночь на 11 июня в Нью-Йорке (США) пройдет поединок между между шотландца Джоша Тейлора и американца Теофимо Лопеса.

Коэффициенты Лопес — Тейлор

Тейлор последний поединок провел против Джека Каттералла в феврале 2022 года. Данное противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось в пользу Джоша раздельным решением судей. На его счету 19 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения.

Лопес в последний раз выходил на ринг против Сандора Мартина в декабре прошлого года. В этом противостоянии, продлившемся все отведенные 10 раундов, победу раздельным решением судей одержал Теофимо. В его активе 18 побед (13 нокаутом) и одно поражение.

Боксеры сегодня испытывают не лучшие времена в карьерах. Оба едва не проиграли в последних боях, оба испытывают жизненные трудности, которые явно отвлекают их от своего пути в боксе.

На бумаге Тейлор вполне оправдано является фаворитом в данном противостоянии. Он более опытен в данной категории и выигрывает по антропометрии. Джош универсальнее, умеет подстроиться практически под любую игру и ритм: начиная с классического бокса, заканчивая конкретной зарубой. Для победы над Лопесом ему нужно просто подойти в оптимальной форме и сделать свою привычную работу. Теофимо — хороший боксер, однако уже давно видно его прогресса.

Прогноз на бой Лопес — Тейлор: победа Тейлора.