Ночью 4 июня 2023 года на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, штат Невада, США пройдет турнир по смешанным единоборств UFC on ESPN 46. В главном событии состоится схватка в наилегчайшем весе между Кай-Кара Франсом и Амиром Альбази.

Кай-Кара Франс — новозеландский боец смешанного стиля (наилегчайший вес). Профессиональная карьера бойца началась в 2010 году, за это время на его счету 24 победы и 10 поражений, а один из боев не был засчитан. На сегодняшний день он занимает 3 строчку рейтинга UFC в наилегчайшем весе. Его предыдущий бой состоялся 30 июля прошлого года против Брэндона Морено. В этом поединке Кай-Кара Франс потерпел поражение техническим нокаутом.

Амир Альбази — иракский боец смешанных единоборств, выступающий в наилегчайшем весе. В течение 13 лет выходит в октагон в качестве профессионального бойца, а сейчас в его активе 16 побед и всего 1 поражение. Спортсмен находится на 7 строчке официального рейтинга в наилегчайшей весовой категории. Крайняя схватка бойца была проведена 17 декабря 2022 года, его противником был Алессандро Коста. Этот бой Амир Альбази выиграл нокаутом.

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