Где смотреть бой Олейник — Томпсон на Бойцовском клубе РЕН ТВ: во сколько прямая трансляция 26 мая по Мск

Теги Алексей Олейник Бойцовский клуб РЕН ТВ Бокс/MMA/UFC

Вечером 26 мая на волейбольной арене «Динамо» в Москве пройдет бой в тяжелом весе между Алексеем Олейником и Оли Томпсоном в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Алексей Олейник — российский боец смешанных единоборств (тяжелый вес). Свою профессиональную карьеру бойца начал в 1996 году, за это время на его счету 60 побед, 17 поражений и 1 ничья. Ранее он являлся чемпионом KSW и ProFC в тяжелом весе. Его крайняя схватка состоялась 1 октября прошлого года против Илира Латифи. Этот поединок Алексей Олейник проиграл единогласным решением судей.

Оли Томпсон — британский боец смешанного стиля, выступающий в тяжелом весе. В течение 14 лет он выходит в октагон в качестве профессионального бойца, а на его счету 21 победа и 16 проигрышей. Свой предыдущий бой спортсмен провел 24 сентября 2022 года, его противником был Адам Вичорек. В этой схватке Оли Томпсон потерпел поражение техническим нокаутом.

Где смотреть Бойцовский клуб РЕН ТВ, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканале РЕН ТВ
  • начало турнира в 23:00 по мск

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