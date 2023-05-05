В субботу 13 мая 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам и кикбоксингу RCC 15, который будет проведен в спортивном комплексе «Уралец», Екатеринбург. Главным событием вечера станет поединок в тяжелом весе между Иваном Штырковым и Петром Романкевичем.

Иван Штырков — российский боец смешанных единоборств (тяжелый вес). С 2015 года является профессиональным бойцом ММА, а на данный момент в его активе 22 победы, 2 проигрыша и 1 ничья. Его крайняя схватка состоялась 7 марта этого года против Магомеда Исмаилова. В этом поединке Иван Штырков потерпел поражение раздельным решением судей.

Петр Романкевич — белорусский боец смешанного стиля, выступающий в тяжелом весе. Свою профессиональную карьеру боец начал в 2010 году, за это время на его счету 8 побед и 2 поражения. Предыдущий бой спортсмена был проведен 17 февраля этого года, его противником был Сауло Кавалари. Эту схватку Петр Романкевич выиграл нокаутом.

Где смотреть бой Штырков – Романкевич, во сколько начало прямой трансляции