Где смотреть бой Иван Штырков — Петр Романкевич на RCC 15: во сколько прямая трансляция 13 мая

Теги Иван Штырков RCC Петр Романкевич Бокс/MMA/UFC

В субботу 13 мая 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам и кикбоксингу RCC 15, который будет проведен в спортивном комплексе «Уралец», Екатеринбург. Главным событием вечера станет поединок в тяжелом весе между Иваном Штырковым и Петром Романкевичем.

Иван Штырков — российский боец смешанных единоборств (тяжелый вес). С 2015 года является профессиональным бойцом ММА, а на данный момент в его активе 22 победы, 2 проигрыша и 1 ничья. Его крайняя схватка состоялась 7 марта этого года против Магомеда Исмаилова. В этом поединке Иван Штырков потерпел поражение раздельным решением судей.

Петр Романкевич — белорусский боец смешанного стиля, выступающий в тяжелом весе. Свою профессиональную карьеру боец начал в 2010 году, за это время на его счету 8 побед и 2 поражения. Предыдущий бой спортсмена был проведен 17 февраля этого года, его противником был Сауло Кавалари. Эту схватку Петр Романкевич выиграл нокаутом.

Где смотреть бой Штырков – Романкевич, во сколько начало прямой трансляции

  • начало турнира в 15:00 по мск
  • прямая трансляция будет доступна на канале UDAR
  • платформы WINK
  • Yandex Sport
  • Kinopoisk

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