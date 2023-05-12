В пятницу 12 мая 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 296. Бойцовский вечер будет проведен на арене «Accor Arena» в Париже, Франция. В главном событии состоится схватка в среднем весе между Гегардом Мусаси и Фабианом Эдвардсом.

Гегард Мусаси — нидерландский боец смешанных единоборств (средний вес). Профессиональная карьера бойца началась в 2003 году, на сегодняшний день в его активе 49 побед, 8 поражений и 2 ничьи. Ранее спортсмен являлся чемпионом Bellator в среднем весе, а сейчас занимает 1 строчку рейтинга. Его крайняя схватка состоялась 24 июня прошлого года против Джонни Эблена. Этот поединок Гегард Мусаси проиграл единогласным решением судей.

Фабиан Эдвардс — английский боец смешанного стиля, выступающий в среднем весе. На протяжении 5 лет выходит в октагон в качестве профессионального бойца ММА, за это время на его счету 11 побед и 2 проигрыша. На данный момент он находится на 2 строчку рейтинга Bellator в средней весовой категории. Предыдущий бой спортсмена был проведен 29 октября 2022 года, его противником был Чарли Уорд. В этой схватке Фабиан Эдвардс одержал победу единогласным решением судей.

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