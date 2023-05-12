Где смотреть Bellator 296 Гегард Мусаси — Фабиан Эдвардс: во сколько, время начала трансляции 12 мая

Теги Гегард Мусаси Bellator Бокс/MMA/UFC

В пятницу 12 мая 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 296. Бойцовский вечер будет проведен на арене «Accor Arena» в Париже, Франция. В главном событии состоится схватка в среднем весе между Гегардом Мусаси и Фабианом Эдвардсом.

Гегард Мусаси — нидерландский боец смешанных единоборств (средний вес). Профессиональная карьера бойца началась в 2003 году, на сегодняшний день в его активе 49 побед, 8 поражений и 2 ничьи. Ранее спортсмен являлся чемпионом Bellator в среднем весе, а сейчас занимает 1 строчку рейтинга. Его крайняя схватка состоялась 24 июня прошлого года против Джонни Эблена. Этот поединок Гегард Мусаси проиграл единогласным решением судей.

Фабиан Эдвардс — английский боец смешанного стиля, выступающий в среднем весе. На протяжении 5 лет выходит в октагон в качестве профессионального бойца ММА, за это время на его счету 11 побед и 2 проигрыша. На данный момент он находится на 2 строчку рейтинга Bellator в средней весовой категории. Предыдущий бой спортсмена был проведен 29 октября 2022 года, его противником был Чарли Уорд. В этой схватке Фабиан Эдвардс одержал победу единогласным решением судей.

Где смотреть Bellator 296, во сколько начало прямой трансляции

  • прямая трансляция будет доступна на сервисе Showtime
  • в России официально не покажут турнир
  • прелимы начнутся в 19:00 по мск
  • начало основного карда в 23:00 по мск

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Галина Ковалёва
трансляцию можете посмотреть у нас в телеге, просто наберите в поиске телеграмма Darkstreammaxs29
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий