13 в Екатеринбурге пройдет турнир RCC 15, где в главном событии состоится поединок по правилам кикбоксинга между Иваном Штырковым и Петром Романовичем.

Коэффициенты на бой Штырков – Романкевич

32-летний Романкевич в последнем своем поединке нокаутировал экс-чемпиона Glory Сауло Кавалари, а одну из самых громких побед в ММА он одержал сентябре прошлого года, отправив в нокаут 200-килограммового бразильца Зулузиньо.

34-летний Штырков в марте этого года выходил на бой против Магомеда Исмаилова по правилам бокса. Данное противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось поражением Ивана решением большинства судей.

Букмекеры вполне справедливо оценили шансы Штыркова, поскольку Иван — заядлый ммашник, бьется не в своей весовой, а что главное — имеет не самый лучший функционал в плане выносливости. Единственный вариант для Штыркова — с первых секунд взвинтить темп и донести удар. Однако и тут шансы не высоки, так как у бойцов колоссальная разница в антропометрии.

Вероятнее всего, Романкевич побегает пару минут, повыбрасывает лоу-кики, чтобы замедлить и без того не самого мобильного соперника, а когда Штырков устанет, Петр включится и просто наработает на победу по очкам.

Прогноз на бой Штырков — Романкевич: победа Романкевича судейским решением.