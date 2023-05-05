Взвешивание перед UFC 288: Стерлинг легче Сехудо, Бернс тяжелее Мухаммада

Теги UFC MMA Генри Сехудо Мовсар Евлоев Алджамейн Стерлинг UFC 288 Стерлинг - Сехудо Бокс/MMA/UFC

В Ньюарке, штат Нью-Джерси, прошла церемония взвешивания перед UFC 288.

В главном события турнира пройдет титульный поединок в легчайшем весе между Алджамейном Стерлингом и Генри Сехудо.

Результаты взвешивания:

Алджамейн Стерлинг (60,8 кг) – Генри Сехудо (61,2 кг)

Гилберт Бернс (77,6 кг) – Белал Мухаммад (77,1 кг)

Мовсар Евлоев (65,8 кг) – Диего Лопес (66,2 кг)

Джессика Андраде (52,2 кг) – Ян Сяонань (52,2 кг)

Мы недооцениваем Генри Сехудо. Он суператлет, который вырос из вольника-олимпийца в одного из лучших бойцов ММА

Дуэли взглядов UFC 288: Стерлинг – Сехудо, Мухаммад – Бернс и другие

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9 комментариев

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Zidane 21
мне кажется Бёрнс уничтожит Белала
+15
-3
+12
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berzerker
Бернс скоро Дацика обгонит по частоте выступлений
+12
-1
+11
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Борис _____
Ответ Музафар Махмадиев
Чето не видно весь Стерлинга 🤔🤔
Пришёл только что - всё ОК у него)
+1
0
+1
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Музафар Махмадиев
Чето не видно весь Стерлинга 🤔🤔
0
0
0
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mag+
Алджо что то похудел
0
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Yavich
Мухаммад жаловался что не успевает сделать вес, в итоге легче Бернса )))
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jonnysilverhand01
Нормальная у Стерлинга весогонка … он там еле стоял на взвешивании походу
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realsila
Ответ Zidane 21
мне кажется Бёрнс уничтожит Белала
Белал победит
+2
-2
0
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