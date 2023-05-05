Взвешивание перед UFC 288: Стерлинг легче Сехудо, Бернс тяжелее Мухаммада
В Ньюарке, штат Нью-Джерси, прошла церемония взвешивания перед UFC 288.
В главном события турнира пройдет титульный поединок в легчайшем весе между Алджамейном Стерлингом и Генри Сехудо.
Результаты взвешивания:
Алджамейн Стерлинг (60,8 кг) – Генри Сехудо (61,2 кг)
Гилберт Бернс (77,6 кг) – Белал Мухаммад (77,1 кг)
Мовсар Евлоев (65,8 кг) – Диего Лопес (66,2 кг)
Джессика Андраде (52,2 кг) – Ян Сяонань (52,2 кг)
Мы недооцениваем Генри Сехудо. Он суператлет, который вырос из вольника-олимпийца в одного из лучших бойцов ММА
Дуэли взглядов UFC 288: Стерлинг – Сехудо, Мухаммад – Бернс и другие
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