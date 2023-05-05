Взвешивание перед UFC 288: Стерлинг легче Сехудо, Бернс тяжелее Мухаммада

В Ньюарке, штат Нью-Джерси, прошла церемония взвешивания перед UFC 288.

В главном события турнира пройдет титульный поединок в легчайшем весе между и Генри Сехудо.

Результаты взвешивания:

Алджамейн Стерлинг (60,8 кг) – Генри Сехудо (61,2 кг)

Гилберт Бернс (77,6 кг) – Белал Мухаммад (77,1 кг)

Мовсар Евлоев (65,8 кг) – Диего Лопес (66,2 кг)

Джессика Андраде (52,2 кг) – Ян Сяонань (52,2 кг)

Мы недооцениваем Генри Сехудо. Он суператлет, который вырос из вольника-олимпийца в одного из лучших бойцов ММА

Дуэли взглядов UFC 288: Стерлинг – Сехудо, Мухаммад – Бернс и другие