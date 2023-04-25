Майк Перри — Люк Рокхолд прогноз и коэффициенты на бой 30 апреля на Bare Knuckle Fighting Championship 41
В рамках турнира Bare Knuckle Fighting Championship в субботу 29 апреля на арене «1st Bank Center» в Брумфилде, штат Колорадо пройдет 41 турнир организации. Главным событием вечера станет поединок между американцами Майком Перри и Люком Рокхолдом. Бой будет транслировать канал «Матч ТВ», ориентировочное начало боев основного карда 30 апреля 04:00 по московскому времени.
Майк Перри (США)
- возраст 31 лет
- рост 178 см
- размах рук 180 см
- прозвище Platinum («Платиновый»)
Если проследить за профессиональной историей Майка Перри, то где он ранее только не выступал. Начал в 2014 году с Top Alliance Combat 3, затем в течение двух лет побеждал в различных турнирах и, в конце концов, подписал контракт с UFC. Но в самом популярном промоушене у него не очень задалось. На старте он выиграл два боя, а затем стал чередовать победы и поражения. К бою за титул он не смог приблизиться ни разу, зато прослыл весьма зрелищным и эпатажным бойцом, достаточно посмотреть нарезку его боев в сети. После UFC он решил перейти в набирающую популярность организацию Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), которая проводит бои на голых кулаках и дебютировал там в 2021 году в бою против некоего Майкла Силса. В итоге победа раздельным решением судей. На сегодняшний день в активе Перри три боя и во всех трех он оказался победителем. Обращает внимание на себя последний на сегодняшний день поединок против Майкла Пейджа, известного по своим выступлениям в Bellator. Перри победил большинством судейских решений.
Люк Рокхолд (США)
- возраст 38 лет
- рост 191 см
- размах рук 196 см
- прозвище – нет
Люк Рокхолд может и не отличается зрелищностью своих поединков, но послужной список у него более солидный, нежели у соперника. Дебютировал в профессионалах он в 2007 году, долгое время успешно выступал в промоушене Strikeforce, где в итоге стал чемпионом в среднем весе. В 2013 году он дебютирует в UFC и неудачно. В первом же своем бою он терпит поражение от бразильца Витора Белфорта в первом раунде нокаутом. Неудача в самом начале нисколько не остановила Люка, в дальнейшем он одерживает одну победу за другой и в 2015 году в бою против соотечественника Криса Вайдмана завоевывает титул чемпиона UFC в среднем весе. Владел он им недолго, поскольку не смог защитить в следующем поединке против британца Майкла Биспинга. Затем у Рокхолда было еще четыре боя и в трех он проиграл. Последнее на сегодняшний день поражение датировано августом 2022 года от бразильца Паулу Косты. Теперь Рокхолд решил попробовать свои силы в кулачных боях. Поединок против Перри будет для него первым в BKFC.
Прогноз и коэффициенты
Рокхолду можно было отдать преимущество в этом бою, если бы тут была возможность перевести противника в партер или использовать удары ногами, но здесь ценятся исключительно боксерские качества, скорость и мощь удара. В исполнении Майка Перри мы могли это увидеть в прошлых боях. Три поединка не бог весть какой опыт, но все же боец уже освоился внутри канатов. Чего ждать от Рокхолда, сказать сложно. С детства он занимался борьбой, потом кикбоксингом и джиу-джитсу. У Перри, напротив, в базовой подготовке на первом месте идет бокс. Второй момент заключается в разнице в возрасте, она солидная, Перри находится в самом расцвете, а Люк на восемь лет его старше. Понятно, что Рокхолд готовится к этому бою, но хватит ли у него сил выдержать все пять раундов, сейчас не ответит никто. На стороне экс-чемпиона UFC преимущество в габаритах, но и оно в данном виде боев вряд ли может что-то дать. Трэшток пошел вовсю накануне боя и, что интересно, не со стороны Перри. Из слов Рокхолда можно выделить несколько тезисов: а) иду драться за большие деньги, и так на моем месте поступил бы каждый; б) не смотрите, что я старше, зато больше и у меня убойный удар и в) я знаю все уязвимости Перри и выиграю бой. Букмекеров слова Люка не убеждают. Судя по коэффициентам, преимущество у Перри. Коэффициент на его победу достигает 1,50. Максимальный коэффициент на победу Рокхолда — 2,40. Стоит согласиться. Вряд ли мы увидим быстрое окончание поединка, и если он затянется, то успех будет на стороне Майка Перри.
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