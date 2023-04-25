В рамках турнира Bare Knuckle Fighting Championship в субботу 29 апреля на арене «1st Bank Center» в Брумфилде, штат Колорадо пройдет 41 турнир организации. Главным событием вечера станет поединок между американцами Майком Перри и Люком Рокхолдом. Бой будет транслировать канал «Матч ТВ», ориентировочное начало боев основного карда 30 апреля 04:00 по московскому времени.

Майк Перри (США)

возраст 31 лет

рост 178 см

размах рук 180 см

прозвище Platinum («Платиновый»)

Если проследить за профессиональной историей Майка Перри, то где он ранее только не выступал. Начал в 2014 году с Top Alliance Combat 3, затем в течение двух лет побеждал в различных турнирах и, в конце концов, подписал контракт с UFC. Но в самом популярном промоушене у него не очень задалось. На старте он выиграл два боя, а затем стал чередовать победы и поражения. К бою за титул он не смог приблизиться ни разу, зато прослыл весьма зрелищным и эпатажным бойцом, достаточно посмотреть нарезку его боев в сети. После UFC он решил перейти в набирающую популярность организацию Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), которая проводит бои на голых кулаках и дебютировал там в 2021 году в бою против некоего Майкла Силса. В итоге победа раздельным решением судей. На сегодняшний день в активе Перри три боя и во всех трех он оказался победителем. Обращает внимание на себя последний на сегодняшний день поединок против Майкла Пейджа, известного по своим выступлениям в Bellator. Перри победил большинством судейских решений.

Люк Рокхолд (США)

возраст 38 лет

рост 191 см

размах рук 196 см

прозвище – нет

Люк Рокхолд может и не отличается зрелищностью своих поединков, но послужной список у него более солидный, нежели у соперника. Дебютировал в профессионалах он в 2007 году, долгое время успешно выступал в промоушене Strikeforce, где в итоге стал чемпионом в среднем весе. В 2013 году он дебютирует в UFC и неудачно. В первом же своем бою он терпит поражение от бразильца Витора Белфорта в первом раунде нокаутом. Неудача в самом начале нисколько не остановила Люка, в дальнейшем он одерживает одну победу за другой и в 2015 году в бою против соотечественника Криса Вайдмана завоевывает титул чемпиона UFC в среднем весе. Владел он им недолго, поскольку не смог защитить в следующем поединке против британца Майкла Биспинга. Затем у Рокхолда было еще четыре боя и в трех он проиграл. Последнее на сегодняшний день поражение датировано августом 2022 года от бразильца Паулу Косты. Теперь Рокхолд решил попробовать свои силы в кулачных боях. Поединок против Перри будет для него первым в BKFC.

Прогноз и коэффициенты

Рокхолду можно было отдать преимущество в этом бою, если бы тут была возможность перевести противника в партер или использовать удары ногами, но здесь ценятся исключительно боксерские качества, скорость и мощь удара. В исполнении Майка Перри мы могли это увидеть в прошлых боях. Три поединка не бог весть какой опыт, но все же боец уже освоился внутри канатов. Чего ждать от Рокхолда, сказать сложно. С детства он занимался борьбой, потом кикбоксингом и джиу-джитсу. У Перри, напротив, в базовой подготовке на первом месте идет бокс. Второй момент заключается в разнице в возрасте, она солидная, Перри находится в самом расцвете, а Люк на восемь лет его старше. Понятно, что Рокхолд готовится к этому бою, но хватит ли у него сил выдержать все пять раундов, сейчас не ответит никто. На стороне экс-чемпиона UFC преимущество в габаритах, но и оно в данном виде боев вряд ли может что-то дать. Трэшток пошел вовсю накануне боя и, что интересно, не со стороны Перри. Из слов Рокхолда можно выделить несколько тезисов: а) иду драться за большие деньги, и так на моем месте поступил бы каждый; б) не смотрите, что я старше, зато больше и у меня убойный удар и в) я знаю все уязвимости Перри и выиграю бой. Букмекеров слова Люка не убеждают. Судя по коэффициентам, преимущество у Перри. Коэффициент на его победу достигает 1,50. Максимальный коэффициент на победу Рокхолда — 2,40. Стоит согласиться. Вряд ли мы увидим быстрое окончание поединка, и если он затянется, то успех будет на стороне Майка Перри.