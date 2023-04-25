Ночью 30 апреля 2023 года на арене «1stBank Center» в Брумфилде, штат Колорадо, США пройдет турнир BKFC 41. В главном событии состоится поединок между Майком Перри и Люком Рокхолдом.

Кард BKFC 41:

Майк Перри vs Люк Рокхолд

Чед Мендес vs Эдди Альварес

Бек Роулингс vs Кристин Фереа

Джош Копленд vs Бэн Ротвелл

Крис Камоцци vs Дэн Спон

Брэндон Гирц vs Кристиан Торрес

Майк Альварадо vs Джеймс Браун

Кортни Кэмерон vs Габриэль Роман

Мэттью Маестас vs Диллон Уайнмиллер

Маркус Эдвардс vs Джей Джексон

Би Джей Лоуренс vs Уэйна Рид

Джек Уиллоуби vs Митч Сейболд

Где смотреть BKFC 41, во сколько начало прямой трансляции

трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ

прелимы начнутся в 03:00 по мск

начало основного карда в 04:00 по мск