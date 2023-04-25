Кард BKFC 41 – кто дерется 30 апреля, весь список бойцов
Ночью 30 апреля 2023 года на арене «1stBank Center» в Брумфилде, штат Колорадо, США пройдет турнир BKFC 41. В главном событии состоится поединок между Майком Перри и Люком Рокхолдом.
Кард BKFC 41:
- Майк Перри vs Люк Рокхолд
- Чед Мендес vs Эдди Альварес
- Бек Роулингс vs Кристин Фереа
- Джош Копленд vs Бэн Ротвелл
- Крис Камоцци vs Дэн Спон
- Брэндон Гирц vs Кристиан Торрес
- Майк Альварадо vs Джеймс Браун
- Кортни Кэмерон vs Габриэль Роман
- Мэттью Маестас vs Диллон Уайнмиллер
- Маркус Эдвардс vs Джей Джексон
- Би Джей Лоуренс vs Уэйна Рид
- Джек Уиллоуби vs Митч Сейболд
Где смотреть BKFC 41, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ
- прелимы начнутся в 03:00 по мск
начало основного карда в 04:00 по мск
Комментарии