Кард BKFC 41 – кто дерется 30 апреля, весь список бойцов

Теги Эдди Альварес Люк Рокхолд Чед Мендеc Майк Перри Bare Knuckle Кулачные бои Бокс/MMA/UFC

Ночью 30 апреля 2023 года на арене «1stBank Center» в Брумфилде, штат Колорадо, США пройдет турнир BKFC 41. В главном событии состоится поединок между Майком Перри и Люком Рокхолдом.

Кард BKFC 41:

  • Майк Перри vs Люк Рокхолд
  • Чед Мендес vs Эдди Альварес
  • Бек Роулингс vs Кристин Фереа
  • Джош Копленд vs Бэн Ротвелл
  • Крис Камоцци vs Дэн Спон
  • Брэндон Гирц vs Кристиан Торрес
  • Майк Альварадо vs Джеймс Браун
  • Кортни Кэмерон vs Габриэль Роман
  • Мэттью Маестас vs Диллон Уайнмиллер
  • Маркус Эдвардс vs Джей Джексон
  • Би Джей Лоуренс vs Уэйна Рид
  • Джек Уиллоуби vs Митч Сейболд

Где смотреть BKFC 41, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ
  • прелимы начнутся в 03:00 по мск

начало основного карда в 04:00 по мск

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