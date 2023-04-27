Боец PFL Умалатов – о жизни в США: «Каждый живет как хочет. Люди отзывчивые и доброжелательные»

Магомед Умалатов рассказал о жизни в Америке.

«В Америке спокойная, беззаботная жизнь. Никто тебя не напрягает. Каждый живет как хочет. Свободная жизнь во всех планах. Где-то, может быть, слишком свободная. Люди очень добрые, я до сих пор этому удивляюсь.

По внешности видят, что я боец. В магазинах, в бутиках об этом спрашивают. Даже в продуктовом магазине могут спросить, потом такие эмоции испытывают. Фоткаются, расспрашивают... Отзывчивые такие, доброжелательные. Меня после боев здесь больше поздравляют, чем дома», – сказал Магомед Умалатов.

Умалатов выступает в PFL с 2021 года. За карьеру он провел 13 поединков, не проиграв ни в одном из них.

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