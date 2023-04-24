Где смотреть бой Кудряшев — Асбаров на Pravda Old School Boxing 27 апреля: во сколько прямая трансляция по Мск
27 апреля во Владикавказе пройдет очередной турнир промоушена Pravda Old School Boxing, в главном карде которого прославленный российский боксер Дмитрий Кудряшов проведет поединок против американца Сэма Шьюмейкера.
37-летний Кудряшов последний раз выходил на ринг в сентябре 2022 года. Тогда он проиграл Сослану Асбарову единогласным решением судей. В июне прошлого года на турнире под эгидой Pravda Boxing Кудряшов нокаутировал Вагаба Вагабова на 45-й секунде первого раунда. На его счету 25 побед (24 нокаутом) и шесть поражений.
38-летний Шьюмейкер менее опытен: в его активе пять побед и одно поражение.
Где смотреть Pravda Old School Boxing 27 апреля
Прямой эфир Pravda 27 апреля будет доступен
- на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ»
- Старт трансляции будет в 18:55 по московскому времени, федеральный канал «Матч ТВ» подключится в 22:30 МСК
- Записи боев позже будут выложены на YouTube-канал организации.
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