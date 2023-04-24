Где смотреть бой Кудряшев — Асбаров на Pravda Old School Boxing 27 апреля: во сколько прямая трансляция по Мск

Теги Дмитрий Кудряшов бокс Pravda Fighting Championship Бокс/MMA/UFC

27 апреля во Владикавказе пройдет очередной турнир промоушена Pravda Old School Boxing, в главном карде которого прославленный российский боксер Дмитрий Кудряшов проведет поединок против американца Сэма Шьюмейкера.

37-летний Кудряшов последний раз выходил на ринг в сентябре 2022 года. Тогда он проиграл Сослану Асбарову единогласным решением судей. В июне прошлого года на турнире под эгидой Pravda Boxing Кудряшов нокаутировал Вагаба Вагабова на 45-й секунде первого раунда. На его счету 25 побед (24 нокаутом) и шесть поражений.

38-летний Шьюмейкер менее опытен: в его активе пять побед и одно поражение.

Где смотреть Pravda Old School Boxing 27 апреля

Прямой эфир Pravda 27 апреля будет доступен

  • на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ»
  • Старт трансляции будет в 18:55 по московскому времени, федеральный канал «Матч ТВ» подключится в 22:30 МСК
  • Записи боев позже будут выложены на YouTube-канал организации.

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