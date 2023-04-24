Кард Pravda Old School Boxing Кудряшов — Шьюмейкер, кто дерется, участники турнира 27 апреля
27 апреля во Владикавказе пройдет очередной турнир промоушена Pravda Old School Boxing, в главном карде которого прославленный российский боксер Дмитрий Кудряшов проведет поединок против американца Сэма Шьюмейкера.
Полный кард турнира Pravda 27 апреля
- Дмитрий Кудряшов – Сэм Шьюмейкер;
- Андрей Кириченко – Сослан Баев;
- Георгий Челохсаев – Магомедрасул Омаров;
- Джандалиев – Магомедов;
- Кобелев – Ботоев.
Прямой эфир турнира будет доступен на телеканалах медиа-холдинга «Матч». «Матч! Боец» начнет трансляцию в 18:55 по московскому времени, федеральный канал «Матч ТВ» подключится в 22:30 МСК. Записи боев позже будут выложены на YouTube-канал организации.
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