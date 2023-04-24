27 апреля во Владикавказе пройдет очередной турнир промоушена Pravda Old School Boxing, в главном карде которого прославленный российский боксер Дмитрий Кудряшов проведет поединок против американца Сэма Шьюмейкера.

Полный кард турнира Pravda 27 апреля

Дмитрий Кудряшов – Сэм Шьюмейкер;

Андрей Кириченко – Сослан Баев;

Георгий Челохсаев – Магомедрасул Омаров;

Джандалиев – Магомедов;

Кобелев – Ботоев.

Прямой эфир турнира будет доступен на телеканалах медиа-холдинга «Матч». «Матч! Боец» начнет трансляцию в 18:55 по московскому времени, федеральный канал «Матч ТВ» подключится в 22:30 МСК. Записи боев позже будут выложены на YouTube-канал организации.