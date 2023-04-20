В четверг 27 апреля российский боксер Дмитрий Кудряшов в рамках турнира Pravda Old School Boxing, который пройдет во Владикавказе, проведет бой с американцем Сэмом Шьюмейкером. Пятираундовый поединок в супертяжелом весе состоится в Манеже имени Кулаева, начало в 19:00 по московскому времени. Посмотреть его можно будет в прямой трансляции на канале «Матч! Боец».

Дмитрий Кудряшов (Россия)

возраст 37 лет

рост 189 см

размах рук 191 см

прозвище The Russian Hummer («Русская кувалда»)

Дмитрий Кудряшов опытный и зрелищный боксер. Еще десять лет назад он подавал большие надежды и оправдывал их, завоевывая титулы второго плана. В 2014 году он выиграл пояс WBA International, а на следующий год смог защитить его, причем оба раза отправлял своих соперников в нокаут в первом раунде. Многие тогда подумали, что Кудряшов пришел всерьез и надолго и будет штурмовать самые высокие боксерские позиции. Даже первое в карьере поражение от нигерийца Оланреваджу Дуродолы показалось недоразумением, и вскоре россиянин завоевывает титул по версии WBC Silver в первом тяжелом весе, а затем берет у нигерийца реванш. В 2017 году состоялся главный бой в карьере Кудряшова за титул чемпиона по версии WBA против кубинца Юниера Дортикоса, который Дмитрий проиграл техническим нокаутом во втором раунде. После этого российский боксер провел восемь поединков и одержал всего три победы. Два раза он вновь пытался завоевать титулы WBA International и WBC Silver, оба раза неудачно и в итоге теперь проведет второй бой в рамках промоушена Pravda. Рекорд Кудряшова составляет 25 побед (24 нокаутом) и шесть поражений.

Сэм Шьюмейкер (США)

возраст 38 лет

рост 191 см

размах рук 194 см

прозвище – Hillbilly Hammer («Деревенский молот»)

Найти информацию о Сэме Шьюмейкере довольно сложно. Все что мы о нем знаем кроме возраста и прозвища, его послужной боксерский список. В профессионалы он решил пойти всего пять лет назад. С 2917 по 2019 год провел шесть поединков и одержал в них пять побед. Последний бой он провел три с половиной года назад, закончился он поражением. Однако это не означает, что все это время Шьюмейкер прохлаждался. Он стал выступать в рамках американского промоушена Bare Knuckle FC, где бои проходят на голых кулаках. И вот здесь у него довольно много успехов. Тут он попал явно в свою стихию и в соответствии с прозвищем, потому что бои напоминают поединки в деревенских барах. Поскольку у Сэма страшный удар, то соперников он своих зачастую отправляет в нокаут уже в первом раунде. В интернете есть видеонарезка его боев, можно при желании посмотреть на это шоу.

Прогноз и коэффициенты

Сложно сказать, по какому критерию было принято решение выбрать Кудряшову именно этого соперника, поскольку по опыту и количеству профессиональных боев российский спортсмен на две головы превосходит своего визави. Другой вопрос, если дело касается заработка и популярности. Шьюмейкер явно не прочь, чтобы о нем больше узнали в России, да и гонорар наверняка его устроил. Организаторы рассчитывают на зрелищность, что один, что другой боксеры отличаются своими нокаутирующими ударами. Бой явно не затянется и закончится в первом раунде. Кроме того, роль наверняка сыграли и прозвища боксеров. «Русская кувалда» будет сражаться против американского «Деревенского молота». Чем не сюжет, особенно в нынешних реалиях? Шансов на победу у Шьюмейкера будет немного, кроме мощного удара в его арсенале сложно найти еще какое-то оружие. Но в любом случае Сэм далеко не «мешок», и любая расслабленность Кудряшова может сыграть против него. Говорить о скорости передвижения по рингу возрастных боксеров довольно сложно, но россиянин будет явно быстрее. Шьюмейкер в интервью заявил, что фаворита в предстоящем бою не будет, и все же букмекеры склоняются к преимуществу хозяина ринга. Коэффициент на победу Кудряшова достигает 1,15. Максимальный коэффициент на победу американского боксера — 4,70.