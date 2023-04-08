В воскресенье 23 апреля пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 295. Бойцовский вечер будет проведен на арене «Neal S. Blaisdell Center» в Гонолулу, Гавайи, США. В главном событии состоится схватка в легчайшем весе между Рауфоном Стотсом и Патриком Миксом. Бойцы сразятся за титул чемпиона Bellator.

Рауфон Стотс — американский боец смешанных единоборств (легчайший вес). Профессиональная карьера бойца началась в 2015 году, за это время на его счету 19 побед и всего 1 поражение. На данный момент спортсмен является временным чемпионом Bellator в легчайшем весе. Его крайняя схватка состоялась 9 декабря прошлого года против Дэнни Сабателло. В этом бою Рауфон Стотс одержал победу раздельным решением судей.

Патрик Микс — американский боец смешанного стиля, выступающий в легчайшем весе. В течение 6 лет он является профессиональным бойцом ММА, а на сегодняшний день в его активе 17 побед и 1 проигрыш. Сейчас Микс занимает 2 строчку рейтинга Bellator в легчайшей весовой категории. Предыдущий бой спортсмена был проведен 9 декабря 2022 года, его противником был Магомед Магомедов. Этот поединок Патрик Микс выиграл болевым приемом.

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