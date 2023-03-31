В субботу 15 апреля в рамках очередного турнира UFC on ESPN 44 в Канзас-Сити на арене T-Mobile Center американец Макс Холлоуэй проведет бой с британцем Арнольдом Алленом. Бой состоится в основном карде в полулегкой весовой категории. Оба спортсмена находятся в отличной физической форме. Посмотреть их поединок можно будет на канале «Матч ТВ», ориентировочное начало боев основного карда 16 апреля 03:30 по московскому времени.

Макс Холлоуэй (США)

возраст 31 лет

рост 180 см

размах рук 175 см

база — бокс, джиу-джитсу, тхэквондо

прозвище Blessed («Благословенный»)

Макс Холлоуэй уже тринадцатый год в ММА. Начал он с промоушенов Х-1 и UIC в 2010-2011 годах, а затем заключил контракт с UFC, где выступает до сих пор, сделал себе имя и провел массу ярких боев. На сегодняшний день он занимает второе место в рейтинге UFC в полулегком весовой категории. Пусть его рекорд на кого-то и не произведет впечатления: тридцать боев, 23 победы (десять нокаутов) и семь поражений. Вот только от кого были эти поражения: три от Александра Волкановки, в том числе последнее на сегодняшний день, два от Дастина Порье, по одному от Конора Макгрегора и Денниса Бермудеса. Сам факт проведения боев с первыми тремя это уже колоссальный опыт. С 2014 по 2018 годы Холлоуэй провел серию из тринадцати побед подряд. В 2017 году в бою с Жозе Алду завоевал титул чемпиона UFC в полулегком весе, трижды смог защитить его, пока не встретился с тем самым Александром Волкановски. Бой с Алленом для Холлоуэя отличная возможность вновь претендовать на титул.

Арнольд Аллен (Великобритания)

возраст 29 лет

рост 173 см

размах рук 178 см

база — бокс, джиу-джитсу, борьба

прозвище – Almighty («Всемогущий»)

Арнольд начал свою профессиональную карьеру на два года позже своего предстоящего соперника, но он на два года и моложе. На данный момент он занимает четвертое место в рейтинге среди представителей полулегкой весовой категории. До заключения контракта с UFC в различных промоушенах он провел десять боев и победил в девяти из них. С 2015 года выступает в UFC, где не его счету десять побед. Таким образом рекорд Аллена: двадцать боев, 19 побед (семь нокаутом) и одно поражение. Британец планомерно движется по пути к бою за звание чемпиона, поочередно побеждая всех своих соперников. Единственное поражение он потерпел в рамках турнира Cage Warriors 69 в 2014 году от польского спортсмена Марчина Вжосека, но кто об этом сейчас вспоминает. В памяти у всех два последних на сегодняшний день боя Арнольда которые он провел в 2022 году сначала против австралийца Дэна Хукера, технический нокаут в первом раунде, и против американца Кэлвина Каттара, тоже нокаут, но в начале второго раунда. Для Аллена предстоящий бой тоже очень много значит в плане дальнейшей карьеры.

Прогноз и коэффициенты

У Аллена преимущество в опыте, он знает, что такое бои за звание чемпиона мира и поэтому букмекеры считают, что шансов на победу у него больше. Хотя некоторые эксперты сомневаются а его успехе после поражения от Волкановски. Но следует заметить, что Холлоуэй очень хорошо знает, что такое пятираундовые поединки, не раз их выдерживал и побеждал. У Арнольда такого опыта нет, и как он будет себя чувствовать в случае затяжного боя, неизвестно, хотя многие признают его выносливость. Американца обычно в четвертом-пятом раундах начинают покидать силы и концентрация. Можно ожидать, что Макс с первых секунд боя включит режим терминатора и начнет действовать агрессивно, и если Аллен выдержит это давление, то шансы на победу возрастут. Очевидно британец будет стараться проводить тейкдауны, в борьбе у него есть преимущество, но Холлоуэю это отлично известно. Если не будет никаких неожиданностей, то нас будут ждать все пять раундов. Оба бойца предельно мотивированы, британец более голоден. Возможность впервые стать претендентом на титульник будет подстегивать его, но все же отдадим небольшое преимущество американскому бойцу. Коэффициент на победу Холлоуэя достигает 1,57. Максимальный коэффициент на победу Аллена — 2,27.