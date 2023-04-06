Адесанья: «Я мог оказаться в ACA. Не помню, почему все сорвалось»

Теги UFC ACA Исраэль Адесанья UFC 281 UFC 287 Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья признался, что несколько лет назад мог оказаться в ACA [Absolute Championship Akhmat].

«Да, я мог оказаться в ACA. Я должен был подраться на одном из их шоу в 2016 или 2017 году. Но я не помню, что именно случилось. Это жизнь… Я сказал «да», к тому же на тот момент это были неплохие деньги. Но… у меня все равно были поединки с россиянами на моем пути на вершину», – сказал Адесанья.

Новозеландец не вспомнил имена соперников из России:

«Тяжело запомнить все имена. У меня больше ста боев в профессиональном спорте. Поэтому легко можно потеряться в этом. Но лица я помню. И все эти бои закончились в мою пользу. Я помню сами бои, как они проходили. Это крепкие парни, с ними было нелегко».

В ноябре 2022 года на турнире UFC 281 он проиграл техническим нокаутом в пятом раунде Алексу Перейре и потерял титул чемпиона в среднем весе. Бой-реванш состоится 9 апреля в рамках UFC 287.

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4 комментария

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Вадим Беляев
Ну было и было)
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Мага осторожный
А ведь мог быть известен во всем мире! Профукал свою карьеру! Дон
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Freddy Durst
Эх....А мог быть легендой Ахмата стать...))))
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gosha7202@mail.ru
Ах, как рядом был с величием и немного совсем не сложилось, наверняка до сих пор жалеет, что упустил шанс всей жизни
+1
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