Кикбоксер Кишенко – о UFC: «Я вынес Перейру во втором раунде, так что уровень там очень низкий»

Теги UFC Артур Кишенко средний вес (MMA) Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Кикбоксер Артур Кишенко оценил уровень UFC, в среднем дивизионе которого чемпионом является Алекс Перейра.

Летом 2016 года Кишенко нокаутировал Перейру в поединке по правилам кикбоксинга.

«Мне все говорят: «Ты видел Перейру?» Я говорю: «Вы видели, как я его вынес во втором раунде?» Для меня это показатель.

То, что Перейра вынес кого-то и стал чемпионом UFC, для меня говорит, что уровень UFC для меня очень низкий, потому что если я с Перейрой закончил во втором раунде, то что говорить о вторых номерах UFC?» – сказал Кишенко.

Перейра не считает борьбу своим недостатком: «Если Адесанья решит меня повалить, у меня будет шанс показать себя»

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6 комментариев

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<=Ubriaco_Belloccio=>
Следующим пусть будет интервью какого-нибудь мужика, который в детстве побил Джонса. И скажет: 30 лет назад в песочнице я избил Джонса. Так что уровень ЮФС очень низкий.
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Жека Сл
Из той же оперы как Шлеменко говорил что удосрочит Адесанью
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Гильяно
Бой это как футбольный матч, условный Бохум может вынести в кубке Баварию, но в остальных 9 встречах проиграет, или выцепит пару ничеек.

В бою также есть лаки панч, или соперник не в кондиции.

Дацик выигрывал у Арловского, значит ли это что Дацик должен был быть в топе UFC?
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leppyanen
Что за ноунейм?
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Melnikov1968
Прошло 7 лет. Если так уверен в своих силах, выйди и побей 1-го или 2-го номера по правилам UFC. А так это трёп.
+5
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eyshon
Почему так смешно от этой новости?😂😂😂🤦🏻‍♂️
+8
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