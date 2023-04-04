Кикбоксер Кишенко – о UFC: «Я вынес Перейру во втором раунде, так что уровень там очень низкий»

Кикбоксер Артур Кишенко оценил уровень UFC, в среднем дивизионе которого чемпионом является .

Летом 2016 года Кишенко нокаутировал Перейру в поединке по правилам кикбоксинга.

«Мне все говорят: «Ты видел Перейру?» Я говорю: «Вы видели, как я его вынес во втором раунде?» Для меня это показатель.

То, что Перейра вынес кого-то и стал чемпионом UFC, для меня говорит, что уровень UFC для меня очень низкий, потому что если я с Перейрой закончил во втором раунде, то что говорить о вторых номерах ?» – сказал Кишенко.

Перейра не считает борьбу своим недостатком: «Если Адесанья решит меня повалить, у меня будет шанс показать себя»