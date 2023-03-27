Любители единоборств уже не раз могли воочию наблюдать за боями новозеландца нигерийского происхождения Исраэля Адесаньи и бразильца Алекса Перейры. Сначала они провели два боя по правилам кикбоксинга, затем был третий бой уже по правилам ММА, и верх в нем взял Перейра. Теперь болельщики станут свидетелями реванша, который состоится на Miami-Dade Arena во Флориде на турнире UFC 287 вечером 8 апреля. По московскому времени бои основного карда начнутся ориентировочно не ранее 05:00 часов 9 апреля.

Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает следующие коэффициенты на победу в титульном бою:

Во втором по значимости поединке в полусреднем весе встретятся бразилец Гилберт Бернс и американец Хорхе Масвидаль. Коэффициенты на победу в этом бою основного карда, а также других поединках вечера распределились следующим образом:

Основной кард

Гилберт Бернс (1,20) — Хорхе Масвидаль (4,60)

Роб Фонт (2,40) — Адриан Янез (1,57)

Кевин Холланд (1,35) — Сантьяго Понсиниббио (3,20)

Рауль Росас-младший (1,40) — Кристиан Родригес (2,95)

Предварительный кард

Кевин Гастелум (1,95) — Крис Кертис (1,85)

Майкл Кьеза (1,53) — Ли Цзинлян (2,50)

Мишель Уотерсон (2,50) — Луана Пинейру (1,53)

Крис Барнетт (2,85) — Чейз Шерман (1,42)

Ранний предварительный кард