Коэффициенты UFC 287 Перейра — Адесанья 4, ставки на бои, кто победит 9 апреля

Теги UFC Исраэль Адесанья Алекс Перейра UFC 287 Адесанья - Перейра Масвидаль - Бернс Бокс/MMA/UFC

Любители единоборств уже не раз могли воочию наблюдать за боями новозеландца нигерийского происхождения Исраэля Адесаньи и бразильца Алекса Перейры. Сначала они провели два боя по правилам кикбоксинга, затем был третий бой уже по правилам ММА, и верх в нем взял Перейра. Теперь болельщики станут свидетелями реванша, который состоится на Miami-Dade Arena во Флориде на турнире UFC 287 вечером 8 апреля. По московскому времени бои основного карда начнутся ориентировочно не ранее 05:00 часов 9 апреля.

Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает следующие коэффициенты на победу в титульном бою:

Во втором по значимости поединке в полусреднем весе встретятся бразилец Гилберт Бернс и американец Хорхе Масвидаль. Коэффициенты на победу в этом бою основного карда, а также других поединках вечера распределились следующим образом:

Основной кард

  • Гилберт Бернс (1,20) — Хорхе Масвидаль (4,60)
  • Роб Фонт (2,40) — Адриан Янез (1,57)
  • Кевин Холланд (1,35) — Сантьяго Понсиниббио (3,20)
  • Рауль Росас-младший (1,40) — Кристиан Родригес (2,95)

Предварительный кард

  • Кевин Гастелум (1,95) — Крис Кертис (1,85)
  • Майкл Кьеза (1,53) — Ли Цзинлян (2,50)
  • Мишель Уотерсон (2,50) — Луана Пинейру (1,53)
  • Крис Барнетт (2,85) — Чейз Шерман (1,42)

Ранний предварительный кард

  • Джеральд Миршерт (2,53) — Джо Пифер (1,50)
  • Синтия Кальвильо (3,30) — Лулита Годинес (1,33)
  • Игнасио Бахамондес (1,40) — Николас Мотта (2,95)
  • Шаилан Нуерданбек (1,45) — Стив Гарсиа (2,75)
  • Жаклин Аморим (1,40) — Сэм Хьюз (2,95)

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