Коэффициенты UFC 287 Перейра — Адесанья 4, ставки на бои, кто победит 9 апреля
Любители единоборств уже не раз могли воочию наблюдать за боями новозеландца нигерийского происхождения Исраэля Адесаньи и бразильца Алекса Перейры. Сначала они провели два боя по правилам кикбоксинга, затем был третий бой уже по правилам ММА, и верх в нем взял Перейра. Теперь болельщики станут свидетелями реванша, который состоится на Miami-Dade Arena во Флориде на турнире UFC 287 вечером 8 апреля. По московскому времени бои основного карда начнутся ориентировочно не ранее 05:00 часов 9 апреля.
Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает следующие коэффициенты на победу в титульном бою:
- Алекс Перейра — 2,20
- Исраэль Адесанья — 1,67
Во втором по значимости поединке в полусреднем весе встретятся бразилец Гилберт Бернс и американец Хорхе Масвидаль. Коэффициенты на победу в этом бою основного карда, а также других поединках вечера распределились следующим образом:
Основной кард
- Гилберт Бернс (1,20) — Хорхе Масвидаль (4,60)
- Роб Фонт (2,40) — Адриан Янез (1,57)
- Кевин Холланд (1,35) — Сантьяго Понсиниббио (3,20)
- Рауль Росас-младший (1,40) — Кристиан Родригес (2,95)
Предварительный кард
- Кевин Гастелум (1,95) — Крис Кертис (1,85)
- Майкл Кьеза (1,53) — Ли Цзинлян (2,50)
- Мишель Уотерсон (2,50) — Луана Пинейру (1,53)
- Крис Барнетт (2,85) — Чейз Шерман (1,42)
Ранний предварительный кард
- Джеральд Миршерт (2,53) — Джо Пифер (1,50)
- Синтия Кальвильо (3,30) — Лулита Годинес (1,33)
- Игнасио Бахамондес (1,40) — Николас Мотта (2,95)
- Шаилан Нуерданбек (1,45) — Стив Гарсиа (2,75)
- Жаклин Аморим (1,40) — Сэм Хьюз (2,95)
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